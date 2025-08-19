A FESTA DA TORCIDA QUE CONDUZ PARA RECEBER O SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE!— São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 19, 2025
O uso de pirotecnia por parte da torcida respeita o perímetro determinado pela CONMEBOL.#GloriaEterna #VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/whoNEzcjbW
EN VIVO
🔴 Sao Paulo vs Nacional EN VIVO: minuto a minuto del partido de Copa Libertadores 2025
Este martes 19 de agosto en el estadio Morumbí, Atlético Nacional buscará vencer a Sao Paulo en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, tras el 0-0 en la ida, en Medellín.
Actualizado agosto 19, 2025 06:47 p. m.
-
06:47 p. m.👏 Tremendo recibimiento de los hinchas de Sao Paulo
-
06:47 p. m.🚨 ATENTOS a la TITULAR del Sao Paulo vs Nacional
🇾🇪 O Tricolor está escalado!— São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 19, 2025
⚽️ São Paulo x Atlético Nacional-COL
🏟️ MorumBIS
⏰ 21h30
🏆 CONMEBOL Libertadores
⚔️ Oitavas de final (duelo de volta)
📺 Paramount
🎙 SPFC Play#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/bInTLdbU5a
-
06:33 p. m.📺 Sao Paulo vs Nacional, hora y dónde ver EN VIVO el partido HOY de Copa Libertadores
El duelo entre brasileños y colombianos se podrá ver por ESPN y Disney Plus, desde las 7:30 p.m. que ruede la pelota en el Morumbí.
-
06:30 p. m.🔴 Así llegó Nacional al estado Morumbí
Los protagonistas llegan al Morumbí 🔥🏟️💚#VamosTodosJuntos🇳🇬 #UnoVuelveSiempre pic.twitter.com/fT8TX9krym— Atlético Nacional (@nacionaloficial) August 19, 2025
-
06:29 p. m.🚨 TITULARES de Atlético Nacional vs Sao Paulo
El 1️⃣1️⃣ para el juego de hoy 💚#VamosTodosJuntos🇳🇬#UnoVuelveSiempre pic.twitter.com/oZAAW2Gw2L— Atlético Nacional (@nacionaloficial) August 19, 2025
-
06:29 p. m.🔴 Bienvenidos al minuto a minuto EN VIVO de Sao Paulo vs Nacional
Este martes 19 de agosto Atlético Nacional se juega la vida en el Morumbí, pensando en pasar a cuartos de final de la Copa Libertadores.