Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Gol Caracol  / 🔴 Sao Paulo vs Nacional EN VIVO: minuto a minuto del partido de Copa Libertadores 2025
EN VIVO

🔴 Sao Paulo vs Nacional EN VIVO: minuto a minuto del partido de Copa Libertadores 2025

Este martes 19 de agosto en el estadio Morumbí, Atlético Nacional buscará vencer a Sao Paulo en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, tras el 0-0 en la ida, en Medellín.

Por: Gianmarco SoteloPeriodista deportivo Gol Caracol 
|
Duelo entre Atlético Nacional vs. Sao Paulo, por Copa Libertadores.
Duelo entre Atlético Nacional vs. Sao Paulo, por Copa Libertadores.
Foto: AFP.
Gianmarco Sotelo
Periodista deportivo Gol Caracol
Actualizado agosto 19, 2025 06:47 p. m.
REFRESCAR
  • 06:47 p. m.
    👏 Tremendo recibimiento de los hinchas de Sao Paulo

  • 06:47 p. m.
    🚨 ATENTOS a la TITULAR del Sao Paulo vs Nacional

  • 06:33 p. m.
    📺 Sao Paulo vs Nacional, hora y dónde ver EN VIVO el partido HOY de Copa Libertadores

    El duelo entre brasileños y colombianos se podrá ver por ESPN y Disney Plus, desde las 7:30 p.m. que ruede la pelota en el Morumbí.

  • 06:30 p. m.
    🔴 Así llegó Nacional al estado Morumbí

  • 06:29 p. m.
    🚨 TITULARES de Atlético Nacional vs Sao Paulo

  • 06:29 p. m.
    🔴 Bienvenidos al minuto a minuto EN VIVO de Sao Paulo vs Nacional

    Este martes 19 de agosto Atlético Nacional se juega la vida en el Morumbí, pensando en pasar a cuartos de final de la Copa Libertadores.