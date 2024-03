¡A estrenar! La Selección Colombia luce nueva camiseta contra España, en Londres

La Selección Colombia masculinade mayores está lista para enfrentar a su similar de España en el mítico estadio Olímpico de Londres, en juego con carácter preparatorio. Para este duelo, la 'tricolor' de nuestro país, liderada desde el banquillo técnico por Néstor Lorenzo, además estrenará indumentaria, tendrá nueva 'pinta' contra la 'roja'.

Para enfrentar a la campeona del mundo en Sudáfrica 2010,Luis Díaz, James Rodríguez, Rafael Santos Borré y compañía estrenarán la camiseta en tonalidades negras y grises, la indicada para los compromisos que oficiarán en condición de visitante para este 2024.

La nueva camiseta negra tiene la particularidad de tener el color naranja, que resalta en la numerología y también en los nombres de los jugadores. Cada uno de los dorsales de los distintos futbolistas de la Selección Colombia estuvieron colgados en el camerino del escenario londinense.

Fue por medio de una publicación en las redes sociales que la Selección Colombia dio a conocer la camiseta que usará contra España.

Publicidad

¡Una joya! Nuestra camiseta 'away' (de visitante) lista para debutar", escribió la FCF en su cuenta oficial de X' antes 'Twitter' y por supuesto los comentarios y los populares 'me gusta' de los aficionados colombianos no faltaron.

Aquí la publicación de la Selección Colombia:

📸 ¡𝗨𝗻𝗮 𝗷𝗼𝘆𝗮! 💎



Nuestra camiseta 𝙖𝙬𝙖𝙮 lista para debutar



🇨🇴 🆚 #TodosSomosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/BDKYYr6m4W — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) March 22, 2024

Publicidad

¿Cuánto vale la nueva camiseta de la Selección Colombia?

La nueva casaca del combinado de nuestro país tiene un precio de $499.950, según la propia marca deportiva que viste a la Selección Colombia. Este valor es porque es la casaca que usan los deportistas en el campo de juego, y está disponible tanto en el tono amarillo, en condición de local, y en negro con gris, para visitantes. Tiene el mismo precio tanto para hombres como para mujeres.

Eso sí, también hay otro diseño un poco más económico y es para los aficionados. Está disponible tanto para hombres como para mujeres, en la habitual amarilla, y en la de visitante. El valor es de $349.950.