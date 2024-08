A la Selección Colombia le ponen el 'ojo' en Perú, desde ya, para duelo de Eliminatorias

A días de que ruede la pelota en el estadio Nacional, entre Perú y la Selección Colombia, por la séptima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, el estratega del cuadro ‘inca’ analizó el compromiso y se refirió al cuadro ‘tricolor’ entre elogios.

Y es que, para Jorge Fossati el cuadro ‘cafetero’ es uno de los más sólidos, hoy por hoy, en el fútbol sudamericano; misma razón por la que los cataloga como los favoritos indiscutibles para esta nueva jornada clasificatoria rumbo a la Copa del Mundo 2026.

“No tienes por dónde no aceptar que ellos (Colombia) no son favoritos. No solo por los antecedentes, es lo que menos importa a la hora de decir quién es el favorito hoy, lo que importa para decir quién es el favorito es la actualidad”, indicó de entrada el entrenador de la Selección de Perú, haciendo énfasis en el buen nivel de la ‘tricolor’ y el presente con el que llega al encuentro.

Sumado a eso, Fossati resaltó lo que ha sido el proceso de Néstor Lorenzo, analizando no solo lo que fue su llegada a la final de Copa América, sino que también todo el recorrido que ha tenido al mando del combinado de nuestro país.

Jorge Fossati es el nuevo director técnico de la Selección de Perú. ERNESTO BENAVIDES/AFP

Publicidad

“En la actualidad, Colombia es una de las mejores selecciones, no por ahora que fue a la final de la Copa América, sino por lo que hizo en el último año”, concluyó el estratega del conjunto peruano, al medio ‘L1 MAX’.

Es importante recalcar que, previo a este encuentro, desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF), se tomó la determinación de hacer el cambio de estadio, avalado por la Conmebol,debido a eventos locales que afectarían el escenario que estaba inicialmente estipulado.

Publicidad

Se trata del estadio Monumental, de Universitario. No obstante, como el escenario en el que ahora se jugará el compromiso está ubicado también en Lima, lo que no implica un cambio de ciudad y demás, especialmente para la Selección Colombia, el máximo organismo del fútbol sudamericano dio 'luz verde' para que se haga el cambio.

¿Cuándo y por dónde ver el partido entre Perú y Colombia, por Eliminatorias?

Este viernes 6 de septiembre, el cuadro ‘tricolor’ visitará a los ‘incas’ en el estadio Nacional de Lima, por la séptima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Y como es costumbre, desde siempre, Gol Caracol y www.golcaracol.com transmitirá este juego de manera exclusiva, que está estipulado a disputarse a las 8:30 p.m. (hora colombiana).