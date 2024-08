Endrick se llena de ilusión, luego de estrenarse como goleador con el Real Madrid

El brasileño Endrick mostró su felicidad por marcar en su estreno oficial con el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, con 18 años y 35 días, en un momento que aseguró "es un sueño" que está "haciendo realidad".

"Estoy muy feliz. Es un sueño que se está haciendo realidad. Ya había jugado en el Bernabéu con la selección brasileña y pude hacer gol, pero no fue con el Real Madrid. Hoy era mi estreno oficial y también me he estrenado en la Liga", dijo a los medios del club.

"Estoy sin palabras. Sólo puedo dar las gracias a dios por todo lo que me está pasando. Siempre intenté ganar por toda la gente de Brasil, pero ahora también por la gente de España. Quiero que estemos unidos y que siempre que haya partido ellos puedan disfrutarlo. Estoy muy contento de estar con estos grandes jugadores, que solo veía en los videojuegos. Es muy importante para mí", añadió.

Endrick desveló que en una conversación con su entrenador, el italiano Carlo Ancelotti, le ofreció "trabajo y talento", y espera su momento para cuando reciba minutos demostrar en el campo que merece más.

Endrick en su estreno goleador con el Real Madrid. PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP

"He seguido trabajando. Voy a fallar, pero también voy a acertar. Soy un chico nuevo, tengo mucho que aprender, pero estoy muy feliz. Todos están conmigo y yo sigo trabajando y esperando mi momento. Confío mucho en el entrenador y voy a esperar", reflexionó.

"Todos estamos felices. Hemos jugado aquí, con nuestras familias viéndonos. Ha sido un buen partido. Mi familia sabe cuánto he trabajado y cuánto hemos sufrido. La gente me criticaba y a mi familia también. Pasamos por muchas cosas, pero todos estamos juntos. Estar aquí viviendo este momento es maravilloso y compartirlo con ellos es magnífico", concluyó.

Cabe destacar que con la anotación de la 'joya' brasileña, el cuadro 'merengue' venció 3-0 a Real Valladolid y se quedó con tres importantes puntos, en este inicio de la Liga de España.