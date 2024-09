"A Linda Caicedo la admiro mucho, yo no se lo he dicho porque me da como pena"

Este domingo 15 de septiembre, la selección Colombia Femenina Sub20 se medirá frente a Países Bajos en un duelo correspondiente a los cuartos de final del mundial,por un paso a las semifinales del mismo, y tendrá como sede el estadio Pascual Guerrero de Cali.

Greicy Landazury, jugadora que hasta el momento no ha sumado minutos en el torneo, tuvo un acercamiento a los medios en las horas previas del difícil duelo, dedicándole palabras de admiración y confianza a todo el equipo, en especial a Linda Caicedo, así como agradecimiento a la hinchada por su apoyo.

¿Qué dijo

Greicy Landazury

antes de Colombia vs. Países Bajos, por los cuartos de final?

La jugadora cafetera comenzó sus declaraciones asegurando que era un sueño poder estar en el mundial, y que el apoyo del pueblo colombiano les ha servido como 'plus' para querer hacer las cosas bien: "Es un sueño hecho realidad jugar acá en casa, con nuestra gente, con nuestra familia, que creo que es muy importante y nada paso a paso hemos ido construyendo lo que queremos".

"Como todos dicen, Cali es la casa de la selección, muy felices de estar acá, muchas gracias a la gente por siempre estarnos apoyando, acá en Cali, en Bogotá, en Medellín, la verdad ha cumplido el récord de estar apoyándonos. Fuimos a visitar a Buga al señor de los milagros, que creo que es muy importante tener a Dios a pesar de todo, y queremos seguir haciendo las cosas de la mejor manera". fueron algunas de las palabras de Greicy.

Greicy Landazury y Katherine Osorio - Foto: Buda Mendes - FIFA/FIFA via Getty Images

Con respecto a su falta de minutos en el certamen, Landazury explicó que ella sabe su rol en el equipo, y que espera que su oportunidad de ser fundamental llegue, pero deseándole siempre lo mejor a todas sus compañeras, a las que considera su familia:

“Es esperar con paciencia la oportunidad, cuando me la den aportar al equipo y hacer las cosas bien. Siempre he estado apoyando desde afuera a mis compañeras, deseándoles lo mejor porque somos un equipo y si ganamos, ganamos todos, si perdemos, perdemos todos y con la mejor actitud siempre porque somos una familia”, aseguró la oriunda de Tumaco, Nariño.

Por último, al ser cuestionada por referentes dentro de la selección Colombia, Landazury no dudó en mencionar a Linda Caicedo, a quien no sólo considera referente dentro de la selección, sino que la pone a la misma altura de su ídolo en el fútbol, Cristiano Ronaldo.

"Siempre he admirado a Linda, para mi es una jugadora completa, lo tiene todo. La admiro mucho, yo no se lo he dicho porque me da como pena, pero admiro mucho a Linda. En el fútbol internacional me gusta mucho Cristiano Ronaldo, y de las mujeres Linda, solamente Linda (Caicedo)"