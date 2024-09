Carlos Paniagua, previo a Colombia vs Países Bajos: “Es un equipo de cuidado”

Se acerca el momento, el crucial y duro partido de cuartos de final del Mundial femenino Sub-20, en el que Colombia se enfrentará a Países Bajos, este domingo 15 de septiembre. Sobre dicho encuentro el técnico de la ‘tricolor’, Carlos Paniagua, ya hizo un estudio de su rival.

Por eso, este sábado, en la atención a la prensa desde Cali, el estratega del combinado patrio dio un análisis del cuadro europeo al que se enfrentará en el Pascual Guerrero.

¿Qué dijo Carlos Paniagua antes de Colombia vs Países Bajos, en el Mundial?

“Ya al conocer el rival comenzamos a trabajar en lo que fue este equipo que vamos a tener mañana al frente. Pudimos ver todo el partido de Francia vs Países Bajos, es un equipo de cuidado, físico, con muchas variantes con el balón, transiciones fuertes, jugadoras rápidas arriba. Hemos analizado bastante al rival, lo más importante es que las jugadoras tengan concentración y vivan el partido”, dijo de entrada el director técnico de la Selección Colombia femenina Sub-20.

¿Cómo sigue Yunaira López tras el golpe en la cabeza?

“El seguimiento que le hace nuestro cuerpo médico a la jugadora, que por completo desaparezcan los síntomas de dolor de cabeza, de mareos y que la jugadora se encuentre al 100 por ciento, y si no está así no ser irresponsables de forzar a una jugadora que tuvo una conmoción cerebral. Va bien, ayer trabajó normal, vamos a ver el día de hoy previo al partido de mañana”, informó Carlos Paniagua sobre la defensora central, quien no pudo jugar contra Corea del Sur.

Once inicial de la Selección Colombia femenina Sub-20 vs Corea del Sur Foto: AFP

Acá más declaraciones de Carlos Paniagua previo a Colombia vs Países Bajos:

*La clave del partido a pesar de algunas bajas

“Es un grupo que viene trabajando Colombia con mucha solidez. Al no estar Yunaira López, Cristina Mota ha cumplido en esa posición como central. Evaluaremos hoy lo de Yunaira y vamos a tomar una decisión. Hay protocolos de FIFA y médicos con respecto a esa situación. Yo digo que la clave está en este partido que Colombia tenga la tranquilidad como contra Corea, con y sin el balón, que juegue en bloque y que tengan paciencia que no es sinónimo de pasividad, que se viva un partido intenso”.

*El proceso de Carlos Paniagua con las categorías menores de Selección Colombia femenina

“Sinceramente cuando yo en el 2017 salí de la Federación, tras ser el asistente del profe 'Piscis' Restrepo, cuando el presidente de Formas Íntimas me llamó para el fútbol femenino nunca me imaginé estar al frente de una Selección, que llene los estadios y que vivamos estas experiencias. Es algo único, jugar una final de un Mundial, ser el primer entrenador colombiano en una final de Mundial".