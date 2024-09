¡Bienvenidos, muchachos!: llegan las figuras a la concentración de la Selección Colombia

La Selección Colombia empezó a sumar a sumar a sus primeros 'cracks' este domingo 1 de septiembre, de cara a lo que serán los próximos compromisos de la 'Tricolor' en las Eliminatorias Sudamericanas, pues se tendrá que enfrentar a Perú y Argentina, en juego válido por las fechas 7 y 8, respectivamente.

Es por eso que el periodista de Gol Caracol, Carlos Toncel, pudo comunicar que algunas figuras como lo son Camilo Vargas, Carlos Cuesta, Yerson Mosquera y Jhon Jáder Durán ya se encuentran concentrados, jugadores que vienen con un gran presente en sus respectivos clubes.

Si deJhon Jáder Durán hablamos, viene de marcar dos importantes goles en la Premier League con el Aston Villa, uno significando la victoria 2-1 contra el Leicester City, siendo este la más reciente de sus anotaciones.

Por otro lado, Camilo Vargas, tal como acostumbra, sigue siendo aquel arquerazo casi que imbatible en el arco del Atlas, mientras que Carlos Cuesta y Yerson Mosquera son dos 'muros de contención' en el Genk y el Wolverhampton, respectivamente.

Jhon Jader Durán con el Aston Villa en su visita al West Ham United. JUSTIN TALLIS/AFP

Publicidad

Igualmente, podrían llegar más jugadores en el trascurso del día e incluso llegar directamente a lo que será el primer entrenamiento del combinado patrio para lo que serán los encuentro por las Eliminatorias Sudamericanas. "No se descarta la llegada de más jugadores a la concentración de la selección Colombia, incluso podrían hacerlo directamente en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol. Esta tarde, alrededor de las 5:00 p.m., partirán desde el norte de Barranquilla hacia la ciudad deportiva para realizar su primer entrenamiento".

Sin embargo, la cosa no va todo de emoción pues, al parecer, también habría novedades respecto a Jefferson Lerma, una de las grandes estrellas de la 'tricolor', además del Crystal Palace, equipo que no contó con él para el más reciente encuentro por la Premier League contra el Chelsea, según se pudo informar. "A propósito de la Premier League, se esperan noticias sobre Jefferson Lerma, quien no formó parte del Crystal Palace en el empate 1-1 contra el Chelsea. Lerma, un volante colombiano que es titular en el esquema del técnico Lorenzo, no estuvo ni en la alineación titular ni en el banco de suplentes", mencionó Toncel.

Jefferson Lerma es una de las figuras del Crystal Palace. Patrick Khachfe/Getty Images

Publicidad

Por el momento, se tendrá que esperar a un parte médico oficial por parte del conjunto de las 'Águilas', en caso de que haya una lesión o si por el contrario hay algún otro tema por el cual Lerma no haya podido estar ni siquiera en el banco de suplentes para enfrentar al Chelsea.