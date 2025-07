Calendario completo de la Liga de Naciones o eliminatorias femeninas; va hasta 2026

El sorteo de la Liga de Naciones, como se denominará el camino clasificatorio a la próxima Copa del Mundo, estableció las 9 fechas que tendrá el certamen, en el que no participará Brasil por ser país organizador de la cita orbital.

En consecuencia, los 9 equipos restantes se medirán entre sí bajo el formato de todos contra todos a una sola vuelta, lo que implica que cada escuadra tenga 4 encuentros en casa, 4 afuera y una jornada libre.

En el caso de la Selección Colombia, que inicialmente inscribió la sede de Cali para recibir a sus rivales, será local contra Perú, Venezuela, Chile y Uruguay, mientras que actuará en condición de visitante frente a Ecuador, Bolivia, Argentina y Paraguay.



Sorteo, Liga de Nacionales o eliminatorias femeninas

La ceremonia, efectuado en Luque, Paraguay, sede de la Conmebol, le asignó a cada equipo las siguientes balotas, con las cuales se conformó el calendario completo:

- Balota 1: Paraguay

- Balota 2: Perú

- Balota 3: Bolivia

- Balota 4: Colombia

- Balota 5: Chile

- Balota 6: Venezuela

- Balota 7: Argentina

- Balota 8: Ecuador

- Balota 9: Uruguay



Calendario, Liga de Nacionales o eliminatorias femeninas

⦁ Fecha 1 (octubre 24, 2025)

Colombia vs. Perú

Bolivia vs. Ecuador

Venezuela vs. Chile

Argentina vs. Paraguay

Libre: Uruguay

⦁ Fecha 2 (octubre 28, 2025)

Ecuador vs. Colombia

Paraguay vs. Venezuela

Chile vs. Bolivia

Uruguay vs. Argentina

Libre: Perú

⦁ Fecha 3 (noviembre 28, 2025)

Bolivia vs. Colombia

Perú vs. Chile

Paraguay vs. Uruguay

Ecuador vs. Venezuela

Libre: Argentina

⦁ Fecha 4 (diciembre 2, 2025)

Venezuela vs. Perú

Argentina vs. Bolivia

Chile vs. Paraguay

Uruguay vs. Ecuador

Libre: Colombia

⦁ Fecha 5 (abril 10, 2026)

Colombia vs. Venezuela

Perú vs. Uruguay

Paraguay vs. Ecuador

Chile vs. Argentina

Libre: Bolivia

⦁ Fecha 6 (abril 14, 2026)

Colombia vs. Chile

Perú vs. Paraguay

Bolivia vs. Uruguay

Venezuela vs. Argentina

Libre: Ecuador

⦁ Fecha 7 (abril 18, 2026)

Argentina vs. Colombia

Venezuela vs. Bolivia

Uruguay vs. Chile

Ecuador vs. Perú

Libre: Paraguay

⦁ Fecha 8 (junio 5, 2026)

Colombia vs. Uruguay

Bolivia vs. Paraguay

Argentina vs. Perú

Chile vs. Ecuador

Libre Venezuela

⦁ Fecha 9 (junio 9, 2026)

Paraguay vs. Colombia

Perú vs. Bolivia

Uruguay vs. Venezuela

Ecuador vs. Argentina

Libre: Chile