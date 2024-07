Caos en la Copa América: pelea en las tribunas entre jugadores y aficionados

La tensión empezó entre Luis Suárez y Miguel Borja, escalando rápidamente en el campo. Mientras tanto, la gresca ya estaba encendida. Pero lo peor ocurrió fuera del terreno de juego: Darwin Núñez, delantero de Uruguay, se vio envuelto en una pelea con aficionados, donde casi les lanza un asiento.

La situación se tornó caótica cuando otros seguidores se unieron al altercado, creando una avalancha de violencia. A pocos metros de las familias de los jugadores, Darwin Núñez se abrió paso hasta la primera fila de la tribuna, desatando una serie de puñetazos entre él y los aficionados colombianos presentes.

El incidente no se detuvo ahí. En los palcos, dirigentes uruguayos arrojaron bebidas e insultaron a los aficionados colombianos. Los jugadores de Uruguay intentaron dar su versión de los hechos, pero el caos reinante lo impidió. "Tuvimos que meternos a la tribuna a sacar a nuestros seres queridos, con bebés chiquitos y recién nacidos. Un desastre todo. No había ni un solo policía, cayeron a la media hora. Un desastre todo y nosotros ahí dando la cara por los nuestros", dijo Giménez en declaraciones televisivas, tras concluir la semifinal de la Copa América en la que Colombia derrotó por 0-1 a Uruguay.

Fuertes peleas entre jugadores de Uruguay e hinchas Foto: AFP

"Nuestras familias están sufriendo por culpa de los que se toman todos los traguitos de alcohol, que no se saben tomar, que se comportan como unos niños que no tienen noción. Ojalá que tengan precaución y no vuelva a suceder, porque esto es un desastre", añadió José María Giménez visiblemente alterado.

"Hasta ahora lo que hemos tenido es diálogo interno, saber que hubo una reacción natural, instintiva, de padre, de esposo, de hermano, de hijo que al ver a su familia en un momento muy complicado y al ver que no permitían la evacuación hacia la cancha, que es lo que el protocolo indica", dijo el presidente de la Federación Uruguaya en la zona mixta.

Finalmente, Darwin Núñez apareció en la cancha con su hijo, mientras la Conmebol emitió un comunicado condenando los actos violentos, que van en contra del espíritu competitivo y del alma de la Copa América, cuya final se jugará entre Colombia y Argentina el próximo domingo en Miami.

Baja para Colombia vs Argentina

Es importante mencionar que Daniel Muñoz fue expulsado después de una jugada con el futbolista uruguayo Manuel Ugarte, pues le pegó un codazo a su rival.

Este hecho le impedirá disputar la final contra Argentina el próximo domingo 14 de julio en Miami.