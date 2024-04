Carlos Paniagua: "El ánimo está arriba, Colombia femenina Sub-17 va por la clasificación"

La Selección Colombia femenina Sub-17 buscará este domingo 31 de marzo su clasificación al Mundial de República Dominicana. La plantilla dirigida por Carlos Paniagua se enfrenta a Ecuador con el firme objetivo de un triunfo que las deje en la cita orbital que se efectuará este 2024.

En la plantilla juvenil 'tricolor' hay optimismo para encarar este crucial compromiso en el estadio Ynapé, a partir de las 4:00 de la tarde, en horario de nuestro país. Dicho compromiso se podrá ver EN VIVO por la señal HD2 de Caracol Televisión y por www.golcaracol.com

Las colombianas vienen de empatar 2-2 en la jornada anterior del cuadrangular final del Sudamericano en Paraguay con Brasil, luego de ir dos goles arriba en el tablero. Paniagua, técnico del combinado Sub-17 femenino de nuestro país, dijo que el ánimo está arriba para lograr la clasificación al Mundial contra las ecuatorianas.

Selección Colombia femenina Sub-17 en el Sudamericano 2024 - Foto: Conmebol

"Yo quedé muy contento con lo que fue el partido contra Brasil porque hubo una Selección Colombia que tuvo carácter y personalidad, que hizo sentir mal a Brasil, desafortunadamente en un partido donde nos estábamos jugando el título, pasan muchas situaciones y vienen dos goles muy seguidos, pero afortunadamente el equipo termina bien y suma contra Brasil. Nosotros ya hemos enfrentado en varias oportunidades a Brasil, inclusive con la mejor jugadora del mundo que es Linda (Caicedo) y nunca le hacíamos un gol, se iba de una Sudamericano con la vaya invicta. El ánimo está arriba, el equipo está bien y mañana vamos a salir a ganar el partido", dijo el timonel este sábado en la rueda de prensa previa.

Sobre si hay presión por clasificar al Mundial de República Dominicana, Carlos Paniagua fue certero en agregar que "nosotros queremos que ellas vengan y disfruten el Sudamericano, ninguna presión hay, pero sabemos que tenemos un compromiso, buscando un objetivo. Vamos a salir a buscar el partido (contra Ecuador), pero sin ninguna presión".

Otras declaraciones de Carlos Paniagua:

*Es fracaso, sino se gana el Sudamericano

Fracaso, yo no sé por qué tomamos las cosas así. Nosotros venimos a jugar un sudamericano donde tenemos a Brasil, que por estructura, es el más grande Sudamérica y juegan en grandes clubes como el Palmeiras, Sao Paulo, y la de nosotras son de clubes pequeños; jugadoras acá que hayan debutado en el profesional de pronto Brenda Cardona, con Llaneros. No podemos meterle tanta presión a un equipo que está en formación, cómo va a ser fracaso que Colombia no sea campeón, y mañana hay una luz de buscar el título y vamos a salir a buscarlo, a ganar el partido".

Las bajas para el partido contra Ecuador

"Desafortunadamente en el partido de Brasil, Brenda sufrió una lesión en la rodilla, la cual todavía están esperando que desinflame para hacerle la resonancia; ojalá no sea grave, la queremos tener en la Sub-20 y en el Mundial Sub-17 porque vamos a clasificar. Por ahora, es ella la jugadora que no iría y ya el día de mañana (domingo) miraremos el grupo que va a buscar la clasificación y el título porque también hay una lucecita".

Isabella Díaz, jugadora de la Selección Colombia femenina Sub-17 @FCFSeleccionCol

Isabella Díaz, de las destacadas

Por su parte, la número 7' de la Selección Colombia femenina Sub-17 y que es una de las futbolistas más destacadas del plantel, aseguró que contra Ecuador dejarán todo en la cancha.

"Gracias a Dios he sido una de las que ha podido jugar todos los partidos, no he tenido ningún golpe así muy grave o alguna cosa que me impida estar en la cancha. También es por la actitud que uno le mete en cada partido y en cada juego, la ambición que uno tiene. Decirle a la hinchada que nosotras vamos a dar todo en esa cancha, vamos a darlo todo porque es el sueño que nosotras también estamos buscando; jugar mundial es algo que todo mundo quiere y claro, no solo decirles que sigan con este apoyo, que en serio ese apoyo que nos están dando es muy lindo, que ver que un país está al pendiente de nosotras es algo que es muy bueno. Nosotras estamos muy agradecidas", sostuvo Isabella Díaz.