"Colombia merece la alegría de una Copa América por todo lo que han hecho en el fútbol"

La Selección Colombia y Argentina protagonizarán la gran final de la Copa América en el estadio Hard Rock en lo que será uno de los partidos más importantes del año.

Y es que, debido a la gran trascendencia de este compromiso, nadie se lo quiere perder, ni siquiera leyendas del calibre de Diego Lugano, quien es uno de los grandes íconos de la Selección de Uruguay. Pues bien, el destacado exfutbolista no perdió la oportunidad de dar su opinión respecto a ambos finalistas.

"A pesar de que nos ganaron, espero una final en donde llegaron los dos equipos que se merecían llegar a la final. Colombia, con el mejor fútbol de esta Copa, pero más desgastada, con más batallas, un día menos de descanso, un jugador sentido, otro suspendido, en ese aspecto Colombia da ventaja. Argentina llega más descansada con la confianza de ser campeón del mundo y creo que ahí se equilibra un poco la final, me parece a mí", recalcó en primera instancia Lugano.

Tras ello, quiso hablar de la gran figura de la Copa América: James Rodríguez, de quien aseguró que es un gran jugador. "James está bien pero muy bien. Está muy acorde a las cualidades técnicas que tiene, a esas condiciones técnicas a las que nos ha acostumbrado. En Sao Paulo, increíblemente, no se ha podido involucrar emocionalmente la institución o no lo ha tenido una respuesta futbolística y tampoco emocional con el club", dando su punto de vista de la actuación del zurdo a nivel selecciones.

James Rodríguez, jugador de Colombia. Foto: AFP

"Esto es un tema muy difícil de entender, pero los jugadores de este nivel, verlos en la Copa América también a este nivel físico y técnicamente ya se sabe que él no juega mal, pero físicamente también ha rendido demasiado y en clubes no, y eso es muy difícil de entenderlo. Pero es un jugador de fútbol, un ser humano y en donde se siente mejor el ser humano, es donde rinde más. En este aspecto y en todos los aspectos de la vida. Entonces la retrospectiva que se tiene que hacer en Sao Paulo es que se tiene que ver qué es en lo que ellos fallaron y no consiguieron que él se involucrara con la institución", agregó.

Finalmente, no dudo en dar el nombre y apellido del que para él es, hasta este momento, el mejor jugador de la Copa América. "Por ahora, James Rodríguez es el mejor jugador de la Copa América, pero la final siempre marca, pero por ahora es él y creo que Colombia también merece la alegría de una Copa por todo lo bien que han hecho en el fútbol los últimos años", aseguró.

James Rodríguez celebra una victoria de la Selección Colombia, en la Copa América 2024 AFP