"Raphael Claus es de los árbitros más experimentados, no saca tarjetas por sacarlas"

Argentina vs. Colombia será la gran final de la Copa América 2024 y si bien todos los reflectores están puestos en los jugadores; el otro protagonista de la contienda es Raphael Claus, el encargado de impartir justicia en el campo de juego del Hard Rock Stadium, de la ciudad de Miami.

A sus 44 años, el colegiado brasileño tendrá la misión de dirigir la definición entre argentinos y colombianos, este domingo 14 de julio, a partir de las 7:00 de la noche, en horario de nuestro país. Su designación ha sido bastante discutida, teniendo en cuenta que solo dirigió un partido en la edición 48 de la Copa América que está por concluir.

Pese a ello, Claus es un árbitro con "recorrido y experiencia", que sabe ubicarse bien en el campo de juego y, que como es la "escencia" de los jueces centrales brasileños, permite que los partidos tengan "ritmo", deja "jugar". Además de que "no saca las tarjetas por sacarlas".

Para conocer un poco más de cómo es el comportamiento de Raphael Claus, cuáles son virtudes, debilidades y otros aspectos, en Gol Caracol consultamos con el analista arbitral José Borda.

"Es un árbitro muy experimentando, de los más experimentados que hay en Sudamérica, de hecho el brasileño es el árbitro más veterano del torneo, tiene 44 años, de muy buen recorrido. En el ámbito internacional, lo que no se entiende es cómo apenas un árbitro que pite un partido le den la final, hay otros árbitros que hicieron un mejor torneo, pitaron tres compromisos como el italiano Mariani; el chileno Piero Maza, de pronto el argentino Herrera, pero éste no puede porque es argentino. Sin embargo, la Comisión de Árbitros de la Conmebol decidió darle esta responsabilidad, con apenas un partido en el torneo al señor Raphael Claus", pronunció de entrada Borda para este portal.

Raphael Claus en medio del juego entre México y Venezuela, por la Copa América 2024. PATRICK T. FALLON/AFP

Sus cualidades y debilidades como árbitro

"Es un árbitro que no es que corra mucho por la edad, cambia digamos la velocidad en el terreno de juego por la ubicación; se ubica muy bien, eso es un gran punto a favor. Sabe manejar mejor los conflictos entre los jugadores, sabe mantener el control del juego, que por la misma experiencia y partidos que ha pitado, valora muy bien las faltas", dijo Borda.

¿Le gusta usar el VAR?

"No es de los árbitros que utilice mucho el VAR, se compromete en el terreno de juego, toma decisiones, y si falla como todos los árbitros; hay una herramienta tecnológica que le da la mano, pero tiene un muy buen control y muy buena valoración de las faltas".

¿Raphael Claus es un árbitro tarjetero?

"Deja jugar, los árbitros brasileños dejan jugar, que los partidos tengan ritmo, eso conlleva a que pite muy pocas faltas. Claus es de esos árbitros que deja jugar, corta el juego brusco y cuando tiene que tomar correctivos disciplinarios, saca las tarjetas; no es un árbitro que saca tarjetas por sacar, la muestra en el momento que tiene que hacerlo; no es de los que expulsa mucho. Generalmente, en este tipo de partidos, la final, tiene que ser muy clara la falta: una conducta violenta, un juego brusco grave para que saque la tarjeta; que realmente estos árbitros experimentados le dan un mejor manejo a los partidos de la final, ahí un árbitro que tiene que ser más flexible en ciertas condiciones para que el partido lo termine bien".

¿Claus es el árbitro indicado para pitar esta final de la Copa América 2024?

"En este tipo de torneos como la Copa América, como en la Euro, los árbitros que mejor rendimiento tienen son los que tienen que estar en la final; eso es lo normal, lo que pasa en todos los torneos, que hay árbitros que han venido actuando bien en algunos partidos, que piten bien, les den el premio por su trayectoria, por su buen trabajo. No lo hicieron con Claus que solo pitó un partido, su nombramiento fue más político, porque ya cumple la edad, se va a retirar, creo que termina la Copa y no sigue el arbitraje activo por la edad, va a cumplir 45 años. Sin embargo, es un árbitro, que por lo que ha hecho a lo largo de su carrera arbitral en Sudamérica, en Eliminatorias Sudamericanas, en Copa Libertadores, en Sudamericana; ha respondido a las expectativas y debe y tiene que responder por el partido debe brindarle las garantías a los dos equipos, porque eso es lo que se espera de un árbitro brasileño, que por trayectoria recorrido, son de los mejores del continente".

Raphael Claus pitará la final de la Copa América entre Argentina y Colombia, este domingo. RONALD MARTINEZ/Getty Images via AFP

¿Es un árbitro que se deja presionar por los jugadores?

"Sabe manejar este tipo de partidos, como todos los árbitros, no es perfecto; tiene que equivocarse. El mejor árbitro no es el que no se equivoca, es el que se equivoca menos y trata de estar concentrado y de aplicar justicia en el terreno de juego. En alguna jugada puede fallar, pero se espera que por el recorrido, la trayectoria, el bagaje que tiene en la dirección de partidos internacionales, responda y aplique justicia y le dé garantías a los dos equipos".