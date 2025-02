Colombia, necesitada: qué resultado le sirve de Uruguay vs. Paraguay para ir al Mundial

La Selección Colombia Sub-20 lucha por no ser la única en quedarse sin tiquete al Mundial de Chile 2025, pues 5 escuadras del hexagonal final del Sudamericano de Venezuela avanzarán a la cita de septiembre.

El torneo entrega 4 plazas, a las que se suma Chile por ser país anfitrión; sin embargo, las altas posibilidades que el elenco ‘cafetero’ tenia para ir al certamen internacional se han ido desvaneciendo con el correr de los partidos.

Los tricolores avanzaron como el mejor equipo de la primera fase con el único invicto de la competencia y luego, en el hexagonal final, el arranque fue con pie derecho: goleada 3-0 a Paraguay.

No obstante, el elenco se empezó a desdibujar y sufrió 2 duras derrotas, 1-0 contra Brasil y Argentina, respectivamente, caídas que lo tienen luchando por evitar la eliminación.

Es por ello que a falta de 2 jornadas para el cierre del Sudamericano los colombianos empiezan a mirar para los lados, ya que en la tabla de posiciones todo se les complicó y pelean en la parte baja de la misma por los 2 cupos que aún quedan disponibles.

Brasil y Argentina, líderes del certamen con 9 unidades, ya aseguraron su presencia en al Copa del Mundo. Es por ello que entre Colombia (3 puntos), Paraguay (3) y Uruguay (1), uno se quedará con las manos vacías.

Esto obliga a los ‘cafeteros’ a volver a la victoria o a hacer fuerza que resultados de terceros se les ayuden.

Qué resultado se sirve a Colombia en Uruguay vs. Paraguay

El jueves 13 de febrero se disputa la cuarta fecha del hexagonal final con ‘charrúas’ y ‘guaraníes’ abriendo la programación a las 3 de la tarde. De este compromiso, los ‘cafeteros’ esperan que Uruguay no sume para que con una unidad se quede prácticamente eliminado.

Es más, Colombia clasificará anticipadamente a la Copa del Mundo si vence a Chile a segunda hora , a las 5:30 p. m., y Uruguay no gana. De lo contrario, los ‘cafeteros’ quedarán obligados a sumar en su última presentación, contra Uruguay en duelo de eliminación directa.

Acá, la programación de la cuarta jornada, la tabla de posiciones y la jornada final:

⦁ Cuarta fecha, jueves 13 de febrero

3:00 p. m. - Paraguay vs. Uruguay

5:30 p. m. - Colombia vs. Chile

8:00 p. m. - Brasil vs. Argentina

⦁ Posiciones

1. Brasil: 9 puntos (+4)

2. Argentina: 9 (+3)

3. Colombia: 3 (+2)

4. Paraguay: 3 (-5)

5. Uruguay: 1 (-2)

6. Chile: 1 (-2)

⦁ Última fecha, domingo 16 de febrero

- Colombia vs. Uruguay

- Argentina vs. Paraguay

- Brasil vs. Chile