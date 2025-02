Colombia Sub-20 vs. Argentina: hora y dónde ver EN VIVO el juego del Hexagonal del Sudamericano

LaSelección Colombia Sub-20 cayó en su segunda salida en el Hexagonal final del Sudamericano contra Brasil, que se impuso al combinado 'cafetero' con un tanto de Iago da Silva, que acabó con el invicto de los dirigidos por César Torres en el campeonato de la Conmebol.

La derrota contra 'canarinha' dejó a Selección Colombia Sub-20 con tres puntos y obligada a sumar en su próximo partido para acercarse a la clasificación a la Copa del Mundo, y seguir en la pelea por el título del Sudamericano.

Colombia Sub-20 vs. Argentina: hora y dónde ver EN VIVO el partido por el Sudamericano Sub-20

El próximo examen de la Selección Colombia Sub-20 será este lunes 10 de febrero, en el Estadio Brígido Iriarte, ubicado en la capital venezolana, en donde la 'tricolor' se verá las caras con Argentina.

La pelota rodará a partir de las 5:30 p.m. (hora colombiana), pero la previa se dará desde las 5:00 de la tarde. El partido, los goles, las mejores jugadas, polémicas y repercusiones las podrá seguir EN VIVO por la señal principal de Gol Caracol y ONLINE, ya sea a través del celular o cualquier dispositivo electrónico, por www.golcaracol.com.

La Selección Colombia Sub-20 se alista para su debut en el Sudamericano de la categoría en Venezuela. @FCFSeleccionCol

¿Cómo llega Argentina para el duelo contra Colombia?

La 'albiceleste' llega como líder del hexagonal final del Sudamericano Sub-20 tras dos victorias sobre Chile por 2-1 y contra Uruguay, al que derrotó 4-3 con una gran actuación de Claudio Echeverri, quien marcó doblete contra los charrúas, al igual que Maher Carrizo.

El equipo de Diego Placente no podrá contar contra Colombia, como en lo que queda del Sudamericano Sub-20, Agustín Ruberto, quien en el juego contra Uruguay

sufrió una lesión de

ligamentos cruzados.

Posiciones del hexagonal final del Sudamericano Sub-20

Argentina: 6 puntos Brasil: 6 puntos Colombia: 3 puntos Paraguay: 3 puntos Uruguay: 0 puntos Chile: 0 puntos

Fecha completa del Sudamericano Sub-20

Paraguay vs. Brasil - 3:00 p.m.

Argentina vs. Colombia - 5:30 p.m.

Chile vs. Uruguay - 8:00 p. m.