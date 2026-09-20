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Gol Caracol  / Selección Colombia  / 🔴 Colombia vs Nigeria, EN VIVO HOY; minuto a minuto del Mundial femenino Sub-20 2026
EN VIVO

🔴 Colombia vs Nigeria, EN VIVO HOY; minuto a minuto del Mundial femenino Sub-20 2026

En busca de un cupo a las semifinales, instancia a la que la Selección Colombia femenina Sub-20 no llega desde la edición del 2010, se juega este partidazo, en Polonia.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 20 de sept, 2026
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La Selección Colombia enfrenta a Nigeria, por los cuartos de final del Mundial femenino Sub-20 2026
La Selección Colombia enfrenta a Nigeria, por los cuartos de final del Mundial femenino Sub-20 2026
Federación Colombiana de Fútbol
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  • 06:13 a. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. NIGERIA
    🔴 Mejor participación de las africanas en un Mundial femenino Sub-20

    En Alemania 2010, Nigeria llegó hasta la final, cayendo por 0-2 frente a las anfitrionas, que se coronaron campeonas. Posteriormente, en Canadá 2014, se repitió la final, otras vez contra las alemanas, perdiendo 0-1 en el tiempo extra y volviendo a ser subcampeonas.

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  • 06:11 a. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. NIGERIA
    🔴 Mejor participación de la 'tricolor' en un Mundial femenino Sub-20

    En Alemania 2010, la Selección Colombia llegó hasta semifinales, donde cayó, justamente, con Nigeria por 0-1. Posteriormente, en el partido por el tercer puesto, perdió 1-0 frente a Corea del Sur, quedando cuarta en dicha edición.

  • 06:09 a. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. NIGERIA
    🔴 Último enfrentamiento entre ambas selecciones

    El 29 de julio de 2010, en el marco del Mundial femenino Sub-20 de ese entonces, las nigerianas ganaron 1-0.

  • 06:08 a. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. NIGERIA
    🖥️ ¿Cómo seguir por internet? 📲

    En el portal web de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos) y la aplicación de DITU (https://ditu.caracoltv.com/) pueden ver el encuentro, a partir de las 8:00 a.m. (hora de Colombia).

  • 06:07 a. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. NIGERIA
    📺 ¿Cómo ver el partido por televisión?

    La señal principal de Caracol Televisión transmite el juego, desde las 8:00 de la mañana (hora de Colombia).

  • 06:05 a. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. NIGERIA
    🏆 Así llegó Nigeria hasta cuartos de final
    • España 2-0 Nigeria (fecha 1)
    • China 0-0 Nigeria (fecha 2)
    • Nigeria 10-1 Nueva Caledonia (fecha 3)
    • Inglaterra 0-3 Nigeria (octavos de final)
  • 06:03 a. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. NIGERIA
    🏆 Así llegó Colombia hasta cuartos de final
    • Costa Rica 1-3 Colombia (fecha 1)
    • Colombia 0-0 Portugal (fecha 2)
    • Colombia 0-3 Corea del Norte (fecha 3)
    • Polonia 0-1 Colombia (octavos de final)
  • 06:02 a. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. NIGERIA
    🧐 ¿Cómo vienen las africanas?

    Protagonizando una de las mayores sorpresas del torneo, las nigerianas golearon 3-0 a Inglaterra en los octavos de final.

  • 06:00 a. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. NIGERIA
    👀 ¿Cómo llega 'la tricolor'?

    El equipo de Carlos Paniagua viene de eliminar a Polonia, anfritriona del certamen, por 0-1, en los octavos de final.

  • 06:00 a. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. NIGERIA
    🔥 ¿Quién es la árbitra del encuentro?

    La elegida para este juego fue la italiana, Maria Ferrieri Caputi.

  • 05:59 a. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. NIGERIA
    🔎 ¿En qué estadio jugarán?

    Las puertas del estadio Miejski ŁKS Łódź, en Lodz, se abren para este duelo.

  • 05:58 a. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. NIGERIA
    ⌚ ¿A qué hora es el juego?

    De acuerdo con la programación de la FIFA, el balón rodará a las 8:00 a.m. (hora de Colombia); 3:00 p.m. (hora de Polonia).

  • 05:57 a. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. NIGERIA
    👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!

    No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, de este partido del Mundial femenino Sub-20.

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