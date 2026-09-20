🔴 Colombia vs Nigeria, EN VIVO HOY; minuto a minuto del Mundial femenino Sub-20 2026

En Alemania 2010, Nigeria llegó hasta la final, cayendo por 0-2 frente a las anfitrionas, que se coronaron campeonas. Posteriormente, en Canadá 2014, se repitió la final, otras vez contra las alemanas, perdiendo 0-1 en el tiempo extra y volviendo a ser subcampeonas.
- 06:13 a. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. NIGERIA🔴 Mejor participación de las africanas en un Mundial femenino Sub-20
- 06:11 a. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. NIGERIA🔴 Mejor participación de la 'tricolor' en un Mundial femenino Sub-20
En Alemania 2010, la Selección Colombia llegó hasta semifinales, donde cayó, justamente, con Nigeria por 0-1. Posteriormente, en el partido por el tercer puesto, perdió 1-0 frente a Corea del Sur, quedando cuarta en dicha edición.
- 06:09 a. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. NIGERIA🔴 Último enfrentamiento entre ambas selecciones
El 29 de julio de 2010, en el marco del Mundial femenino Sub-20 de ese entonces, las nigerianas ganaron 1-0.
- 06:08 a. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. NIGERIA🖥️ ¿Cómo seguir por internet? 📲
En el portal web de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos) y la aplicación de DITU (https://ditu.caracoltv.com/) pueden ver el encuentro, a partir de las 8:00 a.m. (hora de Colombia).
- 06:07 a. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. NIGERIA📺 ¿Cómo ver el partido por televisión?
La señal principal de Caracol Televisión transmite el juego, desde las 8:00 de la mañana (hora de Colombia).
- 06:05 a. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. NIGERIA🏆 Así llegó Nigeria hasta cuartos de final
- España 2-0 Nigeria (fecha 1)
- China 0-0 Nigeria (fecha 2)
- Nigeria 10-1 Nueva Caledonia (fecha 3)
- Inglaterra 0-3 Nigeria (octavos de final)
- 06:03 a. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. NIGERIA🏆 Así llegó Colombia hasta cuartos de final
- Costa Rica 1-3 Colombia (fecha 1)
- Colombia 0-0 Portugal (fecha 2)
- Colombia 0-3 Corea del Norte (fecha 3)
- Polonia 0-1 Colombia (octavos de final)
- 06:02 a. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. NIGERIA🧐 ¿Cómo vienen las africanas?
Protagonizando una de las mayores sorpresas del torneo, las nigerianas golearon 3-0 a Inglaterra en los octavos de final.
- 06:00 a. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. NIGERIA👀 ¿Cómo llega 'la tricolor'?
El equipo de Carlos Paniagua viene de eliminar a Polonia, anfritriona del certamen, por 0-1, en los octavos de final.
- 06:00 a. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. NIGERIA🔥 ¿Quién es la árbitra del encuentro?
La elegida para este juego fue la italiana, Maria Ferrieri Caputi.
- 05:59 a. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. NIGERIA🔎 ¿En qué estadio jugarán?
Las puertas del estadio Miejski ŁKS Łódź, en Lodz, se abren para este duelo.
- 05:58 a. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. NIGERIA⌚ ¿A qué hora es el juego?
De acuerdo con la programación de la FIFA, el balón rodará a las 8:00 a.m. (hora de Colombia); 3:00 p.m. (hora de Polonia).
- 05:57 a. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. NIGERIA👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!
No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, de este partido del Mundial femenino Sub-20.
Publicidad