Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Gol Caracol  / Selección Colombia  / 🔴 Colombia vs. Polonia, EN VIVO; minuto a minuto de los octavos de final en el Mundial femenino Sub-20
EN VIVO

🔴 Colombia vs. Polonia, EN VIVO; minuto a minuto de los octavos de final en el Mundial femenino Sub-20

Las 'cafeteras' vuelven a la acción, este jueves, enfrentando a las anfitrionas del certamen mundialista, que, ante su gente y en su estadio buscan el pase a los cuartos de final.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 17 de sept, 2026
Comparta en:
Selección Colombia celebra su primera victoria en el Mundial femenino Sub-20
Selección Colombia celebra su primera victoria en el Mundial femenino Sub-20
Twitter de la Federación Colombiana de Fútbol
REFRESCAR
  • 10:17 a. m. - ¿A qué hora y en dónde ver EN VIVO el partido?

    AQUÍ TODA LA INFORMACIÓN.

    Colombia y Polonia rivalizan en los octavos de final del Mundial Femenino Sub-20.
    Colombia y Polonia rivalizan en los octavos de final del Mundial Femenino Sub-20.
    Fotos: Getty Imágenes

    • Publicidad

  • 09:34 a. m. - ¡ES HOY, ES HOY!

  • 09:33 a. m. - ¡La 'tricolor' está más que lista!

  • 09:10 a. m. - ¡Bienvenidos 👋🏻👋🏻!

    Sean todos bienvenidos al minuto a minuto del duelo entre Colombia y Polonia, por los octavos de final del Mundial femenino Sub-20.

Publicidad

Publicidad

Publicidad