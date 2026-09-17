🔴 Colombia vs. Polonia, EN VIVO; minuto a minuto de los octavos de final en el Mundial femenino Sub-20

- 10:17 a. m. - ¿A qué hora y en dónde ver EN VIVO el partido?
- 09:34 a. m. - ¡ES HOY, ES HOY!
¡𝑬𝒔𝒕𝒂𝒎𝒐𝒔 𝑳𝑰𝑺𝑻𝑨𝑺 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒓𝒆𝒄𝒊𝒃𝒊𝒓 𝒍𝒐𝒔 𝑶𝒄𝒕𝒂𝒗𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍! 🏆🔜— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 17, 2026
🆚 🇵🇱
🗓 Jueves 17 de septiembre
🕞 11:30 am (hora COL)
🏟 Estadio de Bielsko-Biala, Bielsko-Biala (Polonia)
🏆 Copa Mundial Femenina Sub 20 de la FIFA 2026
📺 Fútbol RCN, App Canal… pic.twitter.com/KaU5SH3fSO
- 09:33 a. m. - ¡La 'tricolor' está más que lista!
📸 ¡ᴛᴏᴅᴀs ᴊᴜɴᴛᴀs, ᴄᴏɴ ᴏʀɢᴜʟʟᴏ ᴄᴏʟᴏᴍʙɪᴀɴᴏ! 🏃♀️— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 17, 2026
Activamos para los ᴏᴄᴛᴀᴠᴏs ᴅᴇ ғɪɴᴀʟ 🆚🇵🇱#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/eGoQy3agX8
- 09:10 a. m. - ¡Bienvenidos 👋🏻👋🏻!
Sean todos bienvenidos al minuto a minuto del duelo entre Colombia y Polonia, por los octavos de final del Mundial femenino Sub-20.
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