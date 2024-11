Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en Eliminatorias; sigue duro rival

La Selección Colombia salió de su encuentro en Montevideo con la mira puesta en Barranquilla, donde afrontará su siguiente compromiso en la presente Eliminatoria Sudamericana.

El encuentro será contra Ecuador , elenco que marcha en la parte media de la tabla de posiciones y que es serio aspirante a quedarse con uno de los cupos directos para la Copa del Mundo de 2026, pues arrastra un invicto de 4 fechas en la competición.

El escenario será el estadio Metropolitano, donde el balón empezará a rodar a partir de las 6 de la tarde, horario elegido para evitar las inclemencias del sol debido al poco tiempo de adaptación al clima que tendrán los dirigidos por el entrenador argentino Néstor Lorenzo.

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

El choque frente a Ecuador tendrá la conducción arbitral del central uruguayo Esteban Ostojich y será el martes 19 de noviembre, día en el que se disputará toda la jornada 12 de la Eliminatoria con la siguiente programación:

Publicidad

● Fecha 12, martes 19 de noviembre

3:00 p. m.: Bolivia vs. Paraguay

6:00 p. m.: Colombia vs. Ecuador

7:00 p. m.: Argentina vs. Perú

7:00 p. m.: Chile vs. Venezuela

7:45 p. m.: Brasil vs. Uruguay

Posteriormente, el camino clasificatorio al Mundial tendrá una pausa prolongada, pues la actividad se retomará en marzo de 2025, mes en el que Colombia tendrá que visitar a Brasil y recibir a Paraguay. La cartelera de partidos será la siguiente:

● Fecha 13, marzo 20 y 21 de 2025

Brasil vs. Colombia

Uruguay vs. Argentina

Ecuador vs. Venezuela

Paraguay vs. Chile

Perú vs. Bolivia

● Fecha 14, marzo 25 de 2025

Colombia vs. Paraguay

Argentina vs. Brasil

Bolivia vs. Uruguay

Chile vs. Ecuador

Venezuela vs. Perú