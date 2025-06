¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia y contra quién? Sigue duro rival

Luego de empatar 0-0 con Perú en Barranquilla, la Selección Colombia tendrá uno de los viajes más largos del camino clasificatorio a la Copa del Mudo de 2026, pues deberá ir al sur del continente para su siguiente contienda.

Se trata de un desplazamiento desgastante, que puede superar las 6 horas y que haría mella en el plantel si se tiene en cuenta que a su oponente le correspondió un día más de recuperación.

¿Cuándo vuelve a jugar Colombia y contra quién?

El elenco tricolor deberá enfrentar a Argentina, líder de la Eliminatoria Sudamericana y con cupo asegurado en el Mundial desde hace varias jornadas.

El compromiso se llevará a cabo el martes 10 de junio en el estadio Monumental de Buenos Aires, propiedad del club River Plate, y tendrá su pitazo inicial a las 7:00 de la noche, hora colombiana.

Se tratará de una contienda de alta dificultad si se tiene en cuenta que el combinado albiceleste posee el ataque más efectivo del certamen con 28 goles a favor y que es el elenco que más victorias acumula hasta el momento con 11.

Además, posee la segunda defensa más segura con tan solo 8 anotaciones recibidas, registro únicamente superado por Ecuador, que tiene 5.

También cuenta con uno de los goleadores de la Eliminatoria: Lionel Messi, que lleva 6 anotaciones (las mismas de Luis Díaz) y hombre que fue reservado para este cotejo, pues en el triunfo 0-1 sobre Chile en Santiago solo tuvo acción desde el minuto 57.

Datos del partido

⦁ Argentina vs. Colombia

⦁ Fecha: martes10 de junio de 2025

⦁ Hora: 7:00 p. m., de Colombia

⦁ Estadio: Monumental, de Buenos Aires

¿Cómo se jugará la fecha 16 de la Eliminatoria Sudamericana?

Acá, toda la programación con horario de Colombia:

Martes 10 de junio

3:00 p. m. - Bolivia vs. Chile (El Alto)

6:00 p. m. - Uruguay vs. Venezuela (Montevideo)

7:00 p. m. - Argentina vs. Colombia (Buenos Aires)

7:45 p. m. - Brasil vs. Paraguay (Sao Paulo)

8:30 p. m. - Perú vs. Ecuador (Lima)