Destapan enorme traba que Liverpool habría puesto a Luis Diaz para que no vaya al Barcelona

Luis Díaz terminó la temporada 2024-2025 como el segundo hombre más importante del Liverpool, pues sus registros solo fueron superados por los del artillero egipcio Mohamed Salah, motivo que hicieron del ‘cafetero’ objeto de deseo de poderosas escuadras.

El popular ‘Lucho’ firmó su mejor desempeño con los ‘reds’ con 17 goles y 8 asistencias en 50 partidos, rendimiento que atrajo el interés del Barcelona de España y de Al Nassr de Arabia, elencos que pujan para quedarse con él en el mercado de pases de mitad de año.

Sin embargo, el Liverpool se ha cerrado a las posibilidades de transferir al guajiro, con el que tiene contrato hasta 2027 y al que le quiere hacer renovación para que su cláusula de salida, estimada en 85 millones de euros, sea mucho más alta.

Entre tanto, el jugador por ahora no ha querido ampliar su vínculo y no ha parado de demostrar su deseo de ir al ‘Barça’, club que no ha podido ofertar por él debido a supuestas violaciones al ‘fair play’ financiero, algo que Díaz está esperando que se resuelva antes del mes de julio para vestirse de azulgrana.

Además, desde Medio Oriente no paran los intentos de quedarse con él con jugosas arremetidas económicas que hasta el momento Díaz ha rechazado.

Con este panorama, el diario 'Echo' de Inglaterra, especializado en información de los ‘reds’, filtró los presuntos intereses que tendría el Liverpool con el colombiano, pues no solo lo pretende retener para disfrutar de su talento. Habría una segunda jugada que estaría impidiendo la salida del guajiro de la institución.

Traba del Liverpool de Inglaterra a Luis Díaz

De acuerdo con el medio en cuestión, el cuadro británico pretende recibir mucho más dinero del que por ahora se ofrece por ‘Lucho’, ya que mientras Barcelona estaría dispuesto a poner sobre la mesa entre 70 y 75 millones de euros, Al Nassr no tendría dificultades para desembolsar los 85 millones, equivalentes a la cláusula de Díaz.

Frente a ello, el diario 'Echo' apuntó que los mandamases del Liverpool podrían desprenderse de Díaz por “una cifra desorbitada”, ya que lo comparan con el portugués Bruno Fernandes, 2 años mayor que el 'cafetero' y que pasó del Manchester United a la liga de Arabia por 100 millones de euros.

Por ello, añadió el impreso, los directivos del elenco rojo no harían caso al ofrecimiento del ‘Barça’, ya que “el Liverpool quiere el máximo valor por el jugador” y el plan sería esperar a que se siga valorizando aún más.

Entre tanto, ‘Lucho’ continuaría haciendo lo posible por ir al conjunto ‘culé’ de España; de hecho, aún no ha aceptado renovar.