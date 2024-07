¿Dónde nació Linda Caicedo?; su historia y otros datos en Candelaria, Valle del Cauca

Linda Caicedo es de esas deportistas que llenan de orgullo a todo el país por sus cualidades dentro y fuera de la cancha, siempre comprometida por sus objetivos. La actual figura del Real Madrid femenino hace parte del plantel de la 'tricolor', que está listo para enfrentar los Juegos Olímpicos en París-2024

Desde niña ha sido risueña y humilde, esta última cualidad, según contó Jhon Albert Ortiz, técnico que la conoció y dirigió en la Selección Valle y el Deportivo Cali, en charla con Gol Caracol. Esto, la ha llevado al día de hoy a disfrutar del éxito que está teniendo en su ascendente carrera deportiva.

¿Dónde nació Linda Caicedo, la figura de la Selección Colombia femenina?

Ella es la embajadora y figura más reconocida del corregimiento de Villa Gorgona, municipio en Candelaria, Valle del Cauca, donde empezó a dar sus primeros pelotazos en un potrero que Linda Lizeth amó desde el primer día; empezó a labrar su camino en Real Juanchito.

Linda Caicedo y Leicy Santos celebran un gol en la Selección Colombia femenina de mayores AFP

La delantera de la 'amarilla' femenina nació un 22 de febrero del 2005 en Candelaria y que tiene como principales atractivos la Basílica de la Señora de la Candelaria, que tiene su respectiva celebración en febrero. Además del festival de música de cuerda Pedro Ramírez.

"Siempre estaba riéndose, entrada a la cancha de esa misma forma, ahora ha madurado en esa situación, entendiendo que no es una burla, sino que ya no se debe hacer así, pero todavía lo sigue disfrutando", dijo el 'profe' Ortiz, quien la vio formarse en la Selección Valle con apenas 10 años.

¿Cómo llegar a la Candelaria y cuánto se demora el trayecto desde la ciudad de Cali?

Dicho recorrido puede estar cerca de la hora, dependiendo del tráfico. Partiendo desde el Terminal principal de Cali con la ruta destinada hacia dicho municipio, pero primero hay que llegar a Juanchito. El trayecto marca que hay que coger toda la autopista y pasar por la antigua 'Glorieta de locos' y de ahí se va hasta el octava para llegar a Juanchito, que es donde está el puente con el mismo nombre. A su vez, Villa Gorgona queda al lado, ya que es un corregimiento de Candelaria.

Precisamente ese era todo el recorrido que hacía a diario la actual figura de la Selección Colombia para llegar a los entrenamientos cuando hacia parte de las filas del Cali femenino. Por más que el club caleño le quiso brindar todas las comodidades para su desplazamiento, ella no se quiso alejar de sus seres queridos.

Jhon Albert Ortiz y Linda Caicedo, luego de un partido del Cali femenino. Archivo particular

"Me quedo con la humildad que ella maneja, no quiso salir de su pueblo Villa Gorgona, que está a 40 minutos de Cali y el Deportivo Cali le ofrecía vivienda y transporte para que estuviera cerca del club, pero ella (Linda Caicedo) prefirió quedarse con su familia. Viajaba todos los días a los entrenos, eso es muy loable en ella, no se quiso salir de su terruño, el calor del hogar que siempre es bueno tenerlo y sentirlo; le dio un punto a favor de esa humildad en su corazón y que hoy la tiene disfrutando del éxito", esas fueron las palabras de Jhon Albert Ortiz, su entrenador en las 'azucareras' para este portal.

¿En qué barrio vivió Linda Caicedo en Villa Gorgona?

Recordemos que Villa Gorgona es un corregimiento de Candelaria, que también en la capital de la República hay una localidad con ese nombre; es la número 17 del distrito. La estrella del Real Madrid femenino se formó y creció en el barrio Las Gaviotas donde sus padres le envían siempre la mejor energía previo a cada juego con las 'merengues' y la Selección Colombia.

De otro lado, Candelaria es un municipio que está ubicado en la zona sur del Valle del Cauca dentro del área metropolitana de la ciudad de Cali, cerca de los corregimientos El Carmelo y Villa Gorgona.