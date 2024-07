¿Quién es Linda Caicedo?: Su novia, enfermedad que tuvo, su salario en Real Madrid y más

Una de las máximas estrellas de la Selección Colombia femenina es Linda Caicedo, quien se ha convertido en una 'cracks' a nivel mundial, siendo nominada en los mejores premios y hasta siendo reconocida como una de las figuras más potentes del fútbol mundial.

Y es que la 'crack' del Real Madrid, hija de Mauricio Caicedo y Herlinda Alegría, nació en el corregimiento de Villagorgona, en el pueblo Candelaria, ubicado en el departamento del Valle del Cauca. De allí, poco a poco, fue naciendo su amor por el fútbol, hasta convertirse en lo que es hoy en día, una de las mejores jugadoras en el mundo.

Es por esto que, en Gol Caracol, le dedicamos un espacio especial a la número '11' del seleccionado nacional, la cual se prepara para disputar los Juegos Olímpicos.

¿Cuál es el nombre real de Linda Caicedo?

Linda Caicedo en partido con el Real Madrid femenino. @realmadridfemenino

En el mundo, a la destacada futbolista colombiana se le conoce como Linda Caicedo. Sin embargo, a lo largo de su carrera deportiva también le han colocado algunos apodos agrandando su talento con el balón, pues cuando se encontraba jugando en el fútbol colombiano, previo a la Copa América de 2022 disputada en nuestro país, varios medio brasileños la 'bautizaron' como la 'Neymar colombiana', debido a su alto nivel en cuestión de filigranas y manera de jugar.

Sin embargo, su nombre completo es Linda Lizeth Caicedo Alegría.

¿Cuántos años tiene Linda Caicedo y cómo lucía antes?

Actualmente, Linda Caicedo tiene 19 años, lo cual sorprende, debido a que con su corta edad, ya es considerada una futbolista de mucho futuro, pero también de gran presente.

Su debut se dio el 15 de julio de 2019 con el América de Cali, equipo con el que ganó la Liga Colombiana Femenina de aquel año.

¿Cuánto mide Linda Caicedo?

Linda Caicedo en entrenamiento con la Selección Colombia Foto: FCF

Según los registro médicos del Real Madrid, equipo en el que brilla actualmente, Linda Caicedo mide 1.61 metros.

Linda Caicedo y una bella historia de amor... ¡Esta es su novia!

Linda Caicedo viene construyendo una historia de amor con Valeria Herrera, quien fue la que le terminó robando el corazón a la jugadora del Real Madrid.

Si bien el inicio de su romance es todo un misterio, se dice que todo inició a principios del año 2023, cuando Herrera, en sus redes sociales, publicó algunas fotos en las que exaltaba la figura de la futbolista. De ahí en más, varias han sido las experiencias que tanto Linda, como Valeria han compartido a través de sus redes sociales.

Aunque no se sabe a ciencia cierta a qué se dedica Valeria Herrera, en sus redes sociales se le ve como una mujer aventurera, que le gustan los paisajes exóticos, como la playa, además de verse como una persona muy extrovertida.

Junto con Linda Caicedo se les ha visto en sitios turísticos como el Valle del Cocora, uno de los lugares más emblemáticos de nuestro país, así como el parque turístico Xcaret, el cual se encuentra en Cancún, México.

Linda Caicedo tuvo cáncer

Linda Caicedo, delantera de la selección Colombia FCF

A los 15 años, Linda Caicedo alegó que sufría de algunos dolores abdominales. Luego de algunos exámenes, fue diagnosticada con cáncer de ovario, siendo uno de los episodios, sino el que más, más oscuros de su vida.

Tras ello, tuvo que someterse a distintos tratamientos médicos y posteriormente ser intervenida quirúrgicamente. La ahora futbolista aseguró que "pensó que no volvería a jugar".

Sin embargo, en una muestra de resiliencia, logró salir adelante, para ahora ser considerada una de las mejores jugadoras del mundo.

"Mentalmente, fue un momento muy difícil de mi vida. Estoy eternamente agradecida de que ocurriera cuando era muy joven. Pude recuperarme, también tuve el apoyo de mi familia. Y ahora me siento muy bien, lo que pasó me hizo crecer. Me siento agradecida y feliz de estar aquí", declaró en una entrevista con la FIFA.

¿Cuánto gana Linda Caicedo en el Real Madrid?

Linda Caicedo, jugadora colombiana del Real Madrid femenino, previo a un partido Getty Images

Desde su llegada al Real Madrid, Linda Caicedo ha tenido el título de figura total y una de las grandes preguntas que todos se hacen es ¿Cuánto gana Linda Caicedo en el Real Madrid?

Si bien las cifras aún no están esclarecidas al 100%, los medios españoles promedian que gana entre 25.000 a 35.000 euros mensuales, aproximadamente entre los 110 y 150 millones de pesos al mes.

Sumado a ello, también hay que tener en cuenta el porcentaje de los derechos de imagen, del cual tiene un 50%.

Cabe resaltar que por ser parte del Madrid, también recibe varios tratos especiales por parte del club y sus patrocinadores. Por ejemplo, recién llegó al club, se vio como le entregaron un auto de una prestigiosa marca alemana, entre otros obsequios.