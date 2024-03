El llamado a David Ospina y la ausencia de Miguel Borja en Selección Colombia: ¡sigue el debate!

La Selección Colombia de mayores tiene a sus 26 jugadores convocados para la fecha FIFA del 22 y 26 de marzo frente a España y Rumania,en territorio europeo. Y después de que el técnico Néstor Lorenzo destapara sus cartas, no faltaron las controversias y el debate. En ese orden de ideas, los puntos que se analizaron fueron los de la presencia de David Ospina, sin continuidad en Al Nassr, de Arabia Saudita; y la ausencia de Miguel Borja, goleador de la Liga de Argentina y figura de River Plate.

Así las cosas, en su cuenta de 'X', Javier Hernández Bonnet, nuestro director general de Gol Caracol, tocó el tema y dio su opinión al respecto.

"No hay convocatoria sin polémica. En Colombia cada vez menos, gracias a la coherencia de Lorenzo. Hoy sólo hay dos discutidos, uno porque no lo invitaron y otro porque lo llamaron. ¿Por qué no Borja? ¿Por qué sí Ospina?", escribió inicialmente Hernández Bonnet.

Y además de eso, de igual forma le dio un vistazo con el artillero de los 'millonarios' y que viene en racha anotadora. "Ser el goleador del fútbol argentino da prestigio. ¿Pero depende Colombia de un goleador como Borja? NO. Por lo menos en la era Lorenzo las cifras así lo indican. Santos Borre, 4; Luis Díaz, 3; Luis Sinisterra, 3; yJames Rodríguez, 3. La otra pregunta es si Borja encuadra en su funcionamiento , lo dudo . Tendría que cambiar mucho de la estructura de hoy. En otras palabras para que juega Borja, tiene que salir James", apuntó.

Miguel Ángel Borja celebra con River Plate Foto: AFP

Publicidad

Pero adicionalmente, Hernández Bonnet defendió la convocatoria del experimentado arquero antioqueño, más allá de su presente deportivo. "Algo que le aprendí a Carlos Bilardo: “no prescindas del liderazgo y la experiencia, que te resuelve lo de adentro y lo de afuera". Y Ospina encarna todo eso. No está para titular, pero sí para guiar el camerino y eso cuenta", puntualizó.

¿Quiénes han anotado los goles de la Selección Colombia en las Eliminatorias?

Luis Díaz celebra uno de sus goles con la Selección Colombia, en las Eliminatorias Sudamericanas Getty Images

Publicidad

Rafael Santos Borré – 2 goles (Venezuela y Paraguay)

James Rodríguez – un gol - (Uruguay)

Mateus Uribe – un gol – (Uruguay)

Luis Díaz – dos goles – (Brasil)



Esto para un saldo 6 goles a favor, 3 en contra.

Los goleadores de Selección Colombia en la era Néstor Lorenzo