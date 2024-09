El novio de Luisa Agudelo le dejó un mensaje tras eliminación del Mundial femenino Sub-20

Tras la dura derrota en definición por penaltis de la Selección Colombia en los cuartos de final del Mundial femenino Sub-20, con Países Bajos (3-0), en la noche de domingo, han llegado todo tipo de comentarios a las futbolistas de la ‘tricolor’, en especial a algunas de las figuras como en el caso de Luisa Agudelo.

Pero además de los mensajes de apoyo de los hinchas, llegó uno especial para la arquera, que fue el de su novio, que también es futbolista.

El mensaje del novio de Luisa Agudelo tras eliminación del Mundial femenino Sub-20

“Esto no termina aquí mi amor, sé todo lo que diste y lo tanto que anhelabas este Mundial. Todos sabemos que no te ahorraste nada y dejaste todo por Colombia en cada partido. Qué orgulloso me siento de verte crecer día a día en tu profesión. ¡Sos gigante! Respeto y admiración total hacia ti”, escribió Camilo Nieva en sus historias de Instagram, acompañado de una foto de la guardameta sentada en la cancha del Pascual Guerrero, lamentando la derrota con Países Bajos.

Luisa Agudelo no tardó en responder las emotivas palabras de su pareja y le agradeció por ser un apoyo en los momentos buenos y malos de su carrera.

“Gracias y mil gracias mi amor por siempre acompañarme en cada momento, por darme ese apoyo y respaldo. Eres increíble y te amo inmensamente”, escribió la arquera de la Selección Colombia.

¿Quién es el novio de Luisa Agudelo?

Se trata del también futbolista profesional Camilo Nieva, quien sostiene una relación con la joven arquera desde hace algunos años. Recientemente ha jugado en Orsomarso, cuadro vallecaucano, en el que ha sumado minutos en la Primera B del fútbol colombiano.

Luisa Agudelo y Camilo Nieva. Foto: Redes sociales de Camilo Nieva.

¿Qué dijo Luisa Agudelo tras perder con Países Bajos y decirle adiós al Mundial femenino Sub-20?

“Ha sido duro asimilar las cosas, pero como siempre he dicho el tiempo de Dios es perfecto y solo él sabe porqué quiso esto para nosotras. Solo queda agradecerle inmensamente a todas las personas que nos apoyaron, que estuvieron con nosotras y creyeron en todo momento. Gracias a esas 20 jugadoras y cuerpo técnico que no se ahorraron ni una gota de sudor y lucharon hasta el final. Solo queda levantar cabeza, sacudirse y preparase para lo que viene. Esto no para aquí y se que seguiremos luchando para algún día poder cumplir el sueño mundialista”, fue el desahogo de la arquera en su cuenta de Instagram donde ya tiene más de 600 mil seguidores.

Luisa Agudelo llorando tras eliminación de Colombia del Mundial femenino Sub-20 - Foto: Gabriel Aponte - FIFA/FIFA via Getty Images