Figura de Selección Colombia recordó golazo que le marcó a Argentina: "deja un sabor de más"

Este martes 10 de junio la Selección Colombia volverá a enfrentar a Argentina en las Eliminatorias Sudamericanas, que, para este tramo final está de infarto, con varios equipos peleando ‘mano a mano’ por uno de los cupos directos a la Copa del Mundo 2026.

Y aunque para esta fecha no podrá estar por lesión, Yerson Mosquera habló en exclusiva con Gol Caracol, recordando lo que fue el encuentro más reciente frente a la ‘albiceleste’, donde, además de ser titular, anotó uno de los goles con los que el cuadro dirigido por Néstor Lorenzo venció 2-1 a la ‘albiceleste’ en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

“Para ser sincero, después de que marco el gol no sabía qué hacer, fue un momento que hasta el día de hoy no he podido describir de la mejor manera porque tener la oportunidad de marcarle a Argentina, y más por lo que se había vivido anteriormente, te deja ese sabor de más. Lo más importante es que fue en Barranquilla y con nuestra gente, yo digo que cada vez que nosotros vamos a una pelota quieta, sabemos que podemos afectar a cualquier selección y confiando en cada uno, en el trabajo y las capacidades del otro, tratamos de sacarle provecho a eso”, indicó de entrada el defensor central, quien actualmente se recupera de una lesión de ligamentos.

No obstante, desde su análisis, detalló un aspecto importante y fundamental que podría marcar la diferencia en el encuentro de este martes 10 de junio; pues la media distancia siempre ha sido una de las armas para el combinado ‘cafetero’.

Publicidad

¿Cómo festejó aquel gol contra Argentina?

Haciendo memoria y tratando de recordar lo que fue aquella tarde el 10 de septiembre de 2024, Yerson confesó que, pese a no tener la presencia de sus padres en el ‘Metro’, festejó junto a sus hermanos, quienes no cabían de la dicha por la anotación que abrió el marcador aquel partido.

Publicidad

“En el estadio estaban mis hermanos; mi padre y mi madre no quisieron ir al partido, no sé qué tuvieron, no me acuerdo muy bien. Pero mis hermanos sí y no me imagino cómo estuvieron cada uno de ellos, la emoción era inmensa. Después del partido los vi, hablé con ellos y aún así lloraban de la emoción. Yo me sentía como muy extraño porque en el momento el juego y demás te lleva a sentir muchas emociones, pero ya luego que todo termina y tienes la oportunidad de ver a tu familia todo es diferente”, agregó el defensor de Wolverhampton.

“Mi familia estaba muy contenta; obviamente yo también lo estaba, pero trataba de estar un poco más tranquilo. De igual manera es bueno darle esa satisfacción a mi familia, mis amigos y a la gente de mi pueblo que sabe que siempre los llevaré en el corazón y quiero luchar para dejarlos siempre en alto”, concluyó el central, partícipe en la última y más reciente victoria de la Selección Colombia sobre Argentina, en Eliminatorias.