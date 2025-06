"James Rodríguez es el Messi de Colombia y vi a Jhon J. Durán gesticulándole varias veces"

Mientras quela Selección Colombia de mayores se encuentra en la ciudad de Buenos Aires ultimando detalles para su enfrentamiento de este martes contra Argentina, en la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas; en nuestro país se ha venido hablando en los espacios periodístico de Jhon J. Durán y su salida de la concentración del equipo que dirige Néstor Lorenzo.

De esa forma, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', se vertieron opiniones e información con Javier Hernández Bonnet, Juan José Buscalia y Fabio Poveda con aportes significativos.

"Yo lo que vi fue que Durán le estuvo gesticulando en varias oportunidades a sus compañeros. Vi eso con James Rodríguez, quien fue goleador del Mundial de 2014, en ese tiempo Jhon Jáder era un niño, los chicos deben tener respeto, James es el Messi de Colombia. Ustedes se imaginan a Nico Paz abriéndole los brazos a Messi, pues no dura jugando ni 15 minutos en la Selección Argentina. En conclusión, Durán no hizo un aporte en lo futbolístico (frente a Perú) y no fue un buen compañero", indicó inicialmente Buscalia, haciendo un parangón con el rival de este martes en territorio argentino.

Néstor Lorenzo DT de la Selección Colombia y James Rodríguez AFP

Mientras tanto, Hernández Bonnet complementó y contó que "en Caracol tenemos una cámara de seguimiento a jugadores que son figuras, que los siguen durante minutos. Y revisando, Durán no se llevó nunca la mano a la espalda". Nuestro director general de Gol Caracol hizo hincapié en las contradicciones de las declaraciones del hombre de Al Nassr, de Arabia Saudita, ya que después del partido contra los incas aseguró que respetaba la decisión técnica y al día siguiente, cuando la FCF comunicó su desconvocatoria, dijo que tenía un "dolor de espalda".

De su lado Fabio Poveda agregó que "lo de Durán lo habían contado antes, desde la fecha pasada lo dije. Los capitanes, en ese momento, tuvieron que bajarle los humos, porque Durán llegó con ínfulas de grandeza".

Así las cosas, para Colombia viene el duelo contra los argentinos, que tendrá como titular a Lionel Messi, con un ambiente pesado y con dudas por la comunión que existe en el seno de nuestro seleccionado.