Periodista de Colombia, sacado a 'gorrazos' de estadio de River antes de partido vs. Argentina

La escuadra ‘cafetera’ enfrentará a Argentina el martes 10 de junio de 2025 a las 7:00 de la noche en estadio Monumental de Buenos Aires, recinto propiedad del club River Plate y donde se presentó el singular hecho.

El reportero que vivió el incidente fue Fabio Poveda, enviado especial de Blu Radio al sur del continente para cubrir la información de la Selección Colombia en el encuentro válido por la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Fabio Poveda Imagen: Blu.

De hecho, él mismo se encargó de narrar todo lo que le había sucedido en el escenario cuando estaba esperando que los dirigidos por Néstor Lorenzo llegaran a él para hacer el respectivo reconocimiento de cancha.

Su relato se dio en el programa ‘Blog deportivo’, donde dio a entender que se metió en problemas con el personal que custodiaba el inmueble por su propio desconocimiento.

Periodista de Blu Radio, sacado de estadio antes de Argentina vs. Colombia

El corresponsal contó que lo quisieron echar del estadio por aparentes faltas de respeto de su parte, pues su historia comenzó aclarando que es “seguidor del equipo de béisbol Medias Rojas de Boston”, cuya gorra tiene en el frente la letra B, de Boston.

Y agregó que por culpa de ese accesorio ocurrió el altercado: “Yo estaba en la puerta del estadio desde bien temprano con la gorra de Boston y pasó alguien gritando, pero no pensé que fuera contra mí”.

Luego, expresó que lo mandaron a sacar: “Se me acercó gente de seguridad para decirme que me tenía que ir. Pregunté qué pasó y me dijeron: ‘Usted se está burlando de River porque trajo una gorra para recordarles a los socios de River que estuvieron en la B’”.

En ese instante, el periodista entendió y optó por guardar la gorra y ponerse una capucha; eso sí, luego de aclarar el malentendido: “Afortunadamente, pude explicar porque acá no tenían ni idea que esa era una gorra de béisbol y que yo era un periodista colombiano”.

En consecuencia, el reportero pudo seguir emitiendo sus informes desde el estadio de River Plate, club que estuvo en segunda división en la temporada 2'10-2011, pero sin la prenda en cuestión.

El partido entre Argentina y la Selección Colombia se podrá ver en directo por televisión a través del Gol Caracol y de la aplicación Ditu.