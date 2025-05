Los jugadores que pedía la gente para Selección Colombia y no fueron convocados; Dayro Moreno, ahí

La convocatoria de la Selección Colombia se dio a conocer este jueves 29 de mayo, con varias sorpresas y ausencias en los llamados por Néstor Lorenzo, pero en especial por algunos jugadores que pasan un gran momento y que pedían los hinchas de la ‘tricolor’.

Por eso, en Gol Caracol hablamos de los futbolistas que la gente solicitaba para tener una oportunidad en el combinado nacional de cara a estos duelos frente a Perú y Argentina, pero que al final no fueron citados por el entrenador.

Dayro Moreno es el principal y más por su buen momento con Once Caldas en el fútbol colombiano y en la Copa Sudamericana 2025, a punta de goles, liderazgo y buen fútbol, algo que ha hecho que no solo los seguidores del elenco de Manizales lo pidan para la Selección Colombia, sino los hinchas del balompié de nuestro país.

Y es que al experimentado delantero tolimense lo avala el ser no solo el máximo goleador histórico del fútbol profesional colombiano, sino que ya le tomó ventaja a Falcao en el jugador con más anotaciones de la historia.

Dayro Moreno y James Rodríguez. EDUARDO MUNOZ ALVAREZ/AFP

Otro de los casos es un jugador con paso en Atlético Nacional y que está siendo figura en el competitivo fútbol argentino, se trata de Álvaro Angulo, lateral izquierdo de Independiente, quien se consolidó rápidamente en el cuadro de Avellaneda y con goles, asistencias y buena proyección por la banda se ganó un nombre rápidamente. Además, juega en un país que la Selección Colombia visitará el 10 de junio para el duelo contra la albiceleste.

Sin embargo, Néstor Lorenzo decidió inclinarse por Cristian Borja, de buen momento en el América de México, y también por Deiver Machado, en el Lens, de Francia, también ante la ausencia de Johan Mojica.

Álvaro Angulo celebra gol con Independiente contra Boca Juniors en La Bombonera - Foto: AFP

Para terminar, y más por el tema de suspenso que hubo con la convocatoria o no de Camilo Vargas, el nombre de Álvaro Montero era tema de discusión pero no por su llamado, sino porque podría ser un posible titular si el guardameta de Atlas no llegaba en plenitud de condiciones.

Álvaro Montero, arquero de Millonarios y de la Selección Colombia. Colprensa

A pesar de eso, el golero de Millonarios fue una de las sorpresivas ausencias entre los citados, aunque aún no se ha confirmado la razón para que no estuviera entre los jugadores anunciados para los partidos de la Selección Colombia.

Las ausencias de la Selección Colombia contra Perú y Argentina

Pero además de estos jugadores que pedían los hinchas, hubo algunas otras sorpresivas no convocatorias por parte de Néstor Lorenzo, que vienen siendo del proceso y que esta vez no aparecieron entre los llamados.

En defensa están Johan Mojica, Santiago Arias y Carlos Cuesta, quienes no están siendo tan protagonistas en sus equipos y esta vez sus puestos los ocuparon Deiver Machado, Andrés Román y Willer Ditta, respectivamente.

Carlos Cuesta en acción de juego. CHRIS CODUTO/AFP

En la mitad de la cancha no apareció Juan Camilo Portilla, pero sí está el joven Gustavo Puerta, de gran temporada en Inglaterra con el Hull City.

Ya más adelante, en la zona ofensiva están ausentes Luis Sinisterra y Rafael Santos Borré, por lo que convocaron a Yaser Asprilla y Juan Camilo 'Cucho' Hernández.

Convocatoria de Selección Colombia para partidos contra Perú y Argentina, por Eliminatorias Sudamericanas:

1.⁠ ⁠Andrés Román – Atlético Nacional (COL)

2.⁠ ⁠Camilo Vargas – Atlas F.C. (MEX)

3.⁠ ⁠Cristian Borja – Club América (MEX)

4.⁠ ⁠Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C (ENG)

5.⁠ ⁠David Ospina – Atlético Nacional (COL)

6.⁠ ⁠Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)

7.⁠ ⁠Deiver Machado – R.C. Lens (FRA)

8.⁠ ⁠Gustavo Puerta – Hull City (ENG)

9.⁠ ⁠James Rodríguez – Club León (MEX)

10.⁠ ⁠Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)

11.⁠ ⁠Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG)

12.⁠ ⁠Jhon Arias – Fluminense (BRA)

13.⁠ ⁠Jhon Córdoba – F.C. Krasnodar (RUS)

14.⁠ ⁠Jhon Jáder Durán – Al-Nassr F.C. (KSA)

15.⁠ ⁠Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA)

16.⁠ ⁠Jorge Carrascal – F.C. Dínamo Moscú (RUS)

17.⁠ ⁠Juan Camilo Hernández – Real Betis (ESP)

18.⁠ ⁠Juan Fernando Quintero – América de Cali (COL)

19.⁠ ⁠Kevin Castaño – River Plate (ARG)

20.⁠ ⁠Kevin Mier – Cruz Azul (MEX)

21.⁠ ⁠Luis Díaz – Liverpool F.C. (ENG)

22.⁠ ⁠Marino Hinestroza – Atlético Nacional (COL)

23.⁠ ⁠Richard Ríos – Palmeiras (BRA)

24.⁠ ⁠Willer Ditta – Cruz Azul (MEX)

25.⁠ ⁠Yáser Asprilla – Girona F.C. (ESP)

26.⁠ ⁠Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA)