Jhon Arias le sigue apuntando alto en la Copa América: "Soy autoexigente y quiero anotar"

A horas previas entre el duelo entre la Selección de Colombia y Panamá, el próximo sábado 6 de julio, a las 5:00 p.m. (hora de Colombia), por los cuartos de final de la Copa América 2024, Néstor Lorenzo y Jhon Arias atendieron la rueda de prensa y comentaron sus percepciones de lo que será el partido frente a los dirigidos por Thomas Christiansen.

En el caso del extremo de Fluminense, fue enfático en apreciar el apoyo de los hinchas, pero es consciente que el favoritismo es algo que no debe desconcentrar el equipo. "Yo creo que es lo normal, es lo natural con el trabajo que hemos hecho. Hemos creado expectativas en nuestro país, en la gente que nos apoya, lo hemos sentido aquí durante la Copa América. El apoyo de la gente que ha llenado los estadios, que ha ido a los hoteles, es algo natural, pero ese triunfalismo no llegue a nosotros. Hemos ido paso a paso, somos muy conscientes de nuestra virtudes y fortalezas, una de ellas es la humildad", comentó el colombiano.

A lo que agregó: "Mañana contra Panamá será bastante difícil. Ellos tienen los méritos para estar en 'cuartos'. Estamos encarando el partido con la seriedad y la responsabilidad que merece un partido de la Copa América".

Jhon Arias celebra con la Selección Colombia Foto: AFP

"Trabajo y me dedico mucho, doy todo en pro al colectivo, gracias a Dios vengo teniendo esa confianza por parte del 'profe' y de mis compañeros. Cada que entro a la cancha intento retribuirlo, tengo la fortuna de tener esa secuencia. También con la ambición de ser el mejor, y mejorar en lo individual y aportar al equipo"

Posición distinta en Colombia...

"A lo largo de mi carrera he podido convertirme en un jugador versátil y, como tú lo dices, claramente que en mi club juega con una formación diferente, un planteamiento diferente. Entonces la posición es diferente, en temas de comodidad me siento totalmente cómodo . Yo creo que aquí en la selección el 'profe' tiene un sistema diferente y que me ubica en una posición diferente, pero yo me siento cómodo, realmente capacitado para esa posición y como lo digo soy autocritico, autoexigente. Estoy tranquilo con lo que ha sido mi trabajo, pero con esa ambición de mejorar más".

Trabajo en pelota parada...

"Durante esta copa, hemos mostrado nuestras fortalezas: las pelotas aéreas, tanto ofensivas como defensivas. Pasa más por un tema de percepción y tenemos excelentes cobradores, rematadores, también es una fortaleza nuestra, la bola parada, porque esta te puede definir un partido, una clasificación. No pasa mucho por no ser protagónico, hasta aquí mi asistencia en la Copa América viene de una pelota parada. No solo estamos prestando atención en la contra, sino también en usarlo a nuestro favor".

¿Cómo han enfrentado el calor?

"Le hemos cogido un poquito de cariño al calor, nos hace sentir mas cerca de barranquilla, queríamos volver aquí a Glendale porque queríamos hacer los primeros del grupo"

Baja de Jefferson Lerma...

"Una de las ventajas que tiene el 'profe' es el equilibrio del grupo. Hay grandes jugadores, todo es muy parejo y es una selección muy fuerte. Como el profesor lo dijo, cualquiera que reemplace a Jefferson Lerma tiene muy buenas características, han hecho un muy trabajo, tienen las aptitudes requeridas para que su ausencia se note lo menos posible".

¿Cómo afronta todavía no anotar en Copa América?

"Mas allá de extrañar el gol, soy muy autoexigente conmigo, entonces siempre quiero marcar, participar. Pero sé que algunos partidos se diseñan de manera diferente. Estoy muy tranquilo con lo que ha sido mi trabajo y creo que en selección depende mucho de la perspectiva. En los últimos cuatro o cinco partidos llevo una asistencia y dos goles, entonces no es que lleve mucho tiempo sin anotar, pero en cada partido que pasa, yo quiero anotar, participar y trabajo mucho por eso".