Jhon Córdoba: "La Selección Colombia aspira a los primeros lugares en la Copa América"

Néstor Lorenzo reveló una lista de 28 jugadores convocados a la Selección Colombia y el delantero del Krasnodar, Jhon Córdoba, fue uno de los llamados. Este jueves, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', el futbolista habló sobre sus sensaciones tras el llamado y el objetivo de la 'tricolor' en la Copa América de Estados Unidos.

De entrada, el atacante reveló su sentir por la confianza recibida por parte del estratega argentino. "Es muy bonito estar dentro de los elegidos, eso dice cosas buenas, que se viene trabajando bien y la verdad que estoy muy motivado para ir a afrontar este nuevo reto con la selección", expresó el hijo del exjugador Manuel Acisclo Córdoba.

Luego, dejó en claro en qué sector del campo de juego se siente mucho más cómodo. "Yo siempre he sido nueve de área, ese ha sido mi hábitat, pero también cuando las cosas están difíciles en la zona central uno intenta abrirse un poco, buscar alternativas y por eso a veces se va al costado y tratamos de acoplarnos", analizó el jugador de 31 años.

Para cerrar, Córdoba manifestó cuál es el la misión de la Selección Colombia en el torneo continental que inicia el próximo 20 de junio. "Esto es un proceso, se viene haciendo muy buen trabajo, lo primero que hay que destacar del grupo es la unión que existe en el cuerpo técnico y jugadores. Además, la calidad que se muestra en cada entrenamiento y partido. Tenemos la posibilidad de conseguir cosas bonitas, vamos a hacerlo paso a paso y claro que vamos a aspirar para estar en los primeros lugares de la Copa América", concluyó.

Jhon Córdoba y un festejo de gol con la Selección Colombia frente a Rumania. OSCAR DEL POZO/AFP

Publicidad

Otras declaraciones de Jhon Córdoba:

El contacto con el cuerpo técnico de la Selección Colombia

"Ellos son muy cercanos a uno, van hablando con todos y siempre hay un contacto cercano, en el día a día para saber cómo está uno".

Publicidad

El mensaje del profesor Néstor Lorenzo

"En los últimos partidos que él ve, ya sabe qué le puedo aportar y básicamente lo que me dice cada vez que me da la oportunidad es que haga lo que sé hacer y cuando él saca un sistema uno como futbolista profesional acoplarse a ese sistema".

¿Le gusta jugar por la banda?

"Mi fuerte es el área ahí donde me he destacado y me siento bien".

¿Cuándo se une a la 'tricolor'?

"No nos han dado una fecha exacta y nosotros como aquí en la Liga Rusia terminamos un poco más tarde que otros. Este fin de semana culminamos y estamos peleando por el título".

¿Se habla con su papá (Manuel Acisclo) constantemente?

"Estoy en contacto 24/7 con mi papá y con mi mamá, nosotros hablamos todo el día. Hablamos de fútbol, de la vida y de absolutamente todo. Tenemos una muy buena comunicación".

Publicidad

Tiene seis asistencias en esta temporada...

"Yo creo que es un cúmulo de cosas, a veces cuando uno no está claro de cara al gol, asistir también es parte del fútbol y eso es una de las cosas que también me ha caracterizado".