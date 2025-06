“Jhon Durán ni se quejó cuando salió y entraba Luis Javier Suárez; hay mucha mala leche”

La Selección Colombia sigue sin volver a la victoria en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026, pero dejó dos caras distintas en los dos recientes partidos contra Perú y Argentina, que fueron empates 0-0 y 1-1. Pero más allá de los resultados algo que permeó el ambiente de la ‘tricolor’ en los anteriores días fue una supuesta discusión entre Néstor Lorenzo y Jhon Durán, sumado a la desconvocatoria del joven delantero de cara al duelo frente a la albiceleste, por un problema en la espalda.

Aunque ya el propio entrenador argentino había negado dicha situación ante la prensa, y el mismo atacante antioqueño hizo lo propio y lo catalogó como “chisme”, nuevamente el DT habló del tema y dejó unos detalles nuevos de cómo se dio la sustitución del goleador en el entretiempo en el duelo en Barranquilla contra los ‘incas’.

“Ya lo aclaré porque acá inventaron todo. Con el jugador no hubo absolutamente nada”, comenzó diciendo Néstor Lorenzo en una entrevista con ‘DSports Radio’.

Néstor Lorenzo y la supuesta pelea con Jhon Durán

De la misma manera, esta vez el técnico de la Selección Colombia decidió contar cómo fue que le comunicó al delantero antioqueño que no saldría para el segundo tiempo contra Perú, y hasta aseguró que no tuvo ninguna respuesta.

“Dije que salía Durán y entraba Luis Javier Suárez, no pasó nada, no se quejó, ni nada. Todos los jugadores fueron testigos. Hubo mucha mala leche en cierta gente, me duele que sean colombianos que quieran generar inestabilidad o generar problemas donde no los hay. El grupo está super unido”, cerró diciendo Lorenzo para cerrar este polémico tema.

Con esto, el técnico de la Selección Colombia siguió enfatizando en que no sucedió nada y que la relación con el joven delantero está en óptimas condiciones y que su salida de la 'tricolor' se dio por el problema de espalda que vendría trayendo el jugador de Al Nassr, desde hace varios meses.

Acá más declaraciones de Néstor Lorenzo sobre la Selección Colombia:

*La ausencia de Juan Fernando Quintero

"Es uno más del proceso, es un jugador importante por su calidad técnica, liderazgo, una persona excepcional, que ayuda mucho en el grupo. Estuvo con una distención de ligamentos o sino hubiera estado en esta doble fecha".

*El rendimiento de la Selección Colombia

"El grupo está con el objetivo claro, los partidos de peor rendimiento fueron dos empates en casa. No tengo quejas en cuanto al rendimiento sino situaciones de goles que se pudieron evitar".

*Las peleas en Argentina vs Colombia

"Me sorprende un poco la agresividad, yo sé que el argentino es agresivo pero me parece que si estaban de una manera, viste, especial, querían ganar como siempre, discutiendo cada jugada argentinos y colombianos, muy disputado desde lo físico y táctico. Las discusiones en cada pelota quieta y dividida me parecían exacerbadas de las dos partes. Me enojé con mis jugadores y les dije que no discutieran tanto, a mí no me gusta tanto eso".