Jhon Durán se la hizo por la espalda a Luis Díaz, a pocos minutos de unirse a la Selección Colombia

Ya con la mayoría de jugadores citados de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia , en la concentración, la sensación fue la dupla delantera, liderada por Jhon Durán y Luis Díaz . Hubo cómoico momento en el hotel.

A pocos días para que el combinado 'tricolor' enfrente a la Selección de Brasil, en el Estadio Mané Garrincha, los futbolistas 'cafeteros' se gozan su reencuentro en la Selección, luego de varios meses sin jugar juntos. Y aunque tienen trabajo que realizar para este difícil encuentro, las bromas y la 'buena vibra' no falta dentro de la concentración.

Se trata de Jhon Durán y Luis Díaz, dos delanteros de buen presente en sus clubes, y que vienen con hambre goleadora para este nuevo año en las Eliminatorias Sudamericanas, en su intención de asegurar el paso a la Copa del Mundo, en 2026.

¡𝘓𝘭𝘦𝘨ó 𝘦𝘭 𝘍𝘶𝘦𝘵𝘦, 𝘦𝘭 𝘲𝘶𝘦 𝘭𝘢 𝘴𝘶𝘣𝘦 𝘺 𝘭𝘢 𝘣𝘢𝘫𝘢! ⚽🇨🇴.. ¡𝘏𝘰𝘭𝘢 𝘤𝘳𝘢𝘤𝘬!



𝘗.𝘋. 𝘎𝘳𝘢𝘤𝘪𝘢𝘴 Jhon Jader. 🤭🤣#LaSeleNosUne🇨🇴

Y es que, tras la llegada del jugador guajiro a la concentración, se hizo la habitual firma para las redes de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF). Sin embargo, Jhon Durán, que visualizaba el momento a la espaldas de 'Lucho', le jugó la broma de limpiarle un pedazo del autógrafo que había hecho el extremo del Liverpool.

Los comentarios graciosos y visualizaciones del video aumentaron rápidamente por el divertido momento, dejando ver la buena vibra que tienen los jugadores fuera del campo y que eso beneficia al equipo tanto para el presente como para el futuro. Muchos le 'tiraron duro' al atacante de Al Nassr; eso sí, en modo de broma.

Preocupación en Selección Colombia: ¿se retira James?

En una reciente entrevista para 'Los amigos de Edu Aguirre', el '10' se refirió a lo que será su fecha de retiro, en el fútbol profesional; parece que está cerca: "Antes de salir a los himnos, ahí es cuando más me gusta. Sientes esa presión y esa cosa que no vas a sentir cuando ya acabes el fútbol. Sé que cuando acabe el fútbol voy a extrañar mucho eso. Por eso ahora cada partido que juego lo vivo como si fuera el último, porque sé que el final está mucho más cerca. Tengo una idea de jugar la Copa del Mundo si todo sale bien y ver. Si me siento bien, sigo un año más, o dos. Si no".

Sumado a eso, James habló de la finalk perdida contra Argentina, en la Copa América del año pasado: “Hicimos una excelente Copa América, en lo personal fue espectacular. Obviamente que queríamos el título, la puntada final que era la Copa América. Estuvimos cerca, pero por cosas externas creo que no hemos podido quedar campeones, pienso yo. La verdad, el árbitro influyó mucho. No nos pitaron penaltis, creo que uno o dos, pero para mí uno claro”.