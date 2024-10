Juan Camilo 'Cucho' Hernández: "Tuvimos unas opciones claras, pero bueno, hay que seguir."

Juan Camilo 'Cucho' Hernández regresó a la Selección Colombia , pero no tuvo un final feliz, al menos en su primer capítulo. Y es que, este jueves 10 de octubre, perdió 1-0 frente a Bolivia , con gol de Miguel Terceros, por la novena jornada. Esto significó que el invicto de la 'tricolor', en las Eliminatorias Sudamericanas, culminara. Por eso, las reacciones no se hicieron esperar en zona mixta.

Uno de los que habló fue el goleador del Columbus Crew. A pesar de no haber sido titular, entró al minuto 78, en reemplazo de Luis Díaz , con el fin de darle un nuevo aire al combinado patrio y, de paso, buscar la igualdad. Infortunadamente, nunca llegó la tan anhelada anotación, pero las opciones de peligro no faltaron. De hecho, Jhon Córdoba tuvo varias oportunidades, pero no entró.

"Sabíamos a lo que veníamos. Bolivia hizo el partido como quería. Los primeros diez minutos fueron demasiado intensos, pero supimos controlarlos y aguantar. Lastimosamente, llegó el gol de su parte y tuvimos unas opciones claras para empatar el partido, pero bueno, hay que seguir. El martes se viene otro reto y tenemos que seguir adelante", afirmó Juan Camilo 'Cucho' Hernández.

Juan Camilo 'Cucho' Hernández, jugador de la Selección Colombia, en partido contra Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas Getty Images

Pero no fue lo único. Teniendo en cuenta que el compromiso se desarrolló en el estadio Municipal de El Alto, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, el tema de la altura fue tema de debate desde la previa. Razón por la que, una vez finalizó el partido, se le preguntó al atacante por sus sensaciones al haber jugado en estas condiciones, las cuales no son sencillas para nadie.

"Fue un poco complicado. Sin altitud, cuando entras a un partido es difícil, pero con ese condicionante, es el doble. Igual, no es excusa. Quería dar y aportar mucho más, ya que para eso es que se trabaja. La próxima vez que me toque y salte al terreno de juego, espero hacerlo mucho mejor y darlo todo como siempre suelo hacerlo en la cancha", sentenció Juan Camilo 'Cucho' Hernández.