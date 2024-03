Juan David Cabal: “Sueño con jugar con la Selección Colombia y estar ahí toda mi carrera”

Juan David Cabal es uno de los futbolistas colombianos que tiene un gran presente en Europa, y nada más y nada menos que en la competitiva Serie A de Italia. Actualmente milita en el Hellas Verona, es titular indiscutible y eso lo ha hecho estar en el radar de la Selección Colombia.

Por eso, en Gol Caracol hablamos con el joven defensor vallecaucano, de apenas 23 años, quien confesó que “trabaja” para ser parte de la ‘tricolor’ dirigida por el técnico Néstor Lorenzo.

“Estoy trabajando para eso y cuando llegue ese momento quiero estar preparado para no ser solo un jugador de una sola convocatoria de un amistoso, sino que quiero que sea el Juan David Cabal de la Selección Colombia para el resto de mi camino futbolístico”, aseguró de entrada el actual jugador del Hellas Verona.

Además, Cabal ya sabe lo que es ponerse la camiseta de la ‘tricolor’ en las categorías menores y así lo contó a este portal.

“Estuve en Sub-20, alcancé a estar en el torneo de Japón en la Sub-19, pero es una ilusión muy grande vestir la camiseta de la Selección. Voy con calma, esperando para que cuando llegue poder celebrar”, agregó.

Y es que Juan David Cabal tiene sus objetivos muy claros, piensa en grande y así lo confesó en esta charla, teniendo entre ‘ceja y ceja’ llegar a un club importante de Europa y de paso estar con la Selección Colombia.

Juan David Cabal con Hellas Verona contra Juventus - Foto: Alessandro Sabattini/Getty Images

“Mi sueño es llegar al Real Madrid, pero para eso tengo que trabajar demasiado duro, estar en la Selección Colombia es un sueño que tengo fuerte desde muy chiquito, desde 2014 cuando nos eliminó Brasil, con el gol que nos robaron. Desde ahí dije que tenía que estar algún día para jugar, ganarle a Brasil y quitarme esa espina”, dijo en exclusiva para Gol Caracol.

Para terminar, Juan David Cabal se visualiza estando en una concentración con las máximas figuras de la ‘tricolor’, y más que con algunas se ha enfrentado en el balompié italiano.

“Para mí sería un placer jugar con cualquier de los de la Selección, cuando me los encuentro acá, con Jhon Lucumí por ejemplo me pongo feliz de verlo. Son jugadores de la Selección Colombia, grandes y conocerlos, poder hablar y saber sus consejos como qué hacer, en qué puedo mejorar es bueno. No sueño uno específicamente, sino jugar con todos”, finalizó Cabal.

Juan David Cabal en acción con Hellas Verona, de Italia - Foto: Jonathan Moscrop/Getty Images