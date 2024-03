Ramón Jesurún y una 'bajada de caña' monumental al estadio El Campín y a Bogotá

"El Campín es un estadio depreciado, porque se construyó hace 60-70 años y es poco lo que le han hecho y están con una APP (alianza pública privada) dizque para 45 mil personas, me da risa eso. ¡45 mil personas el nuevo estadio El Campin! Entonces no pidan selección de Colombia nunca, no puede ser que la capital de la república tenga un estadio tan pequeño cuando Lima tiene 4 estadios de 60 mil personas”. Esas fueron las palabras polémicas de Ramón Jesurún, presidente de la FCF, en el programa 'La Luciérnaga', de 'Caracol Radio', en el momento en el que se indagaron sobre posibilidades de sede para la Selección Colombia.

Aspecto del gramado del Estadio Nemesio Camacho El Campín, previo al partido de Santa Fe. @SantaFe

Sin embargo, el máximo dirigente de la Federación Colombiana de Fútbol fue contundente cuando se refirió a la actual sede de los partidos del seleccionado que dirige Néstor Lorenzo en las Eliminatorias Sudamericanas.

"Barranquilla tiene el estadio más grande del país, un aforo de 47 mil personas y no necesariamente la parte económica, pero el mayor público de colombianos puede ver a su selección. Fisiológicamente, está claro y contundente, que el mejor sitio para jugar es Barranquilla, lo dicen los entendidos, los médicos, los técnicos, pero uno habla con los jugadores, los jugadores estrellas de la selección y todos dicen, ‘no nos cambien de Barranquilla (...) a Néstor Lorenzo le encanta Barranquilla’”, agregó Jesurún, quien ha estado en los últimos días en gira de medios, refiriéndose a diferentes tema de actualidad.

Luis Díaz, jugador de la Selección Colombia vs. Brasil, en las Eliminatorias Sudamericanas AFP

Pero el Presidente de la FCF no se quedó ahí, sino que complementó con respecto a la capital del Atlántico y dijo que “no se puede ser injusto con Barranquilla. Barranquilla es una ciudad pletórica, amable y entregada históricamente a la selección. Las grandes clasificaciones a los Mundiales las hemos conseguido allá”.

Publicidad

"Uno no puede cambiar a Barranquilla cuando no nos ha fallado en nada. Además, las autoridades nos adoran en el fútbol, todo lo que les pedimos nos lo dan. Hoy por hoy, en Eliminatorias, por lo menos, Barranquilla, en esta Eliminatoria, seguirá siendo la casa de la Selección”, finalizó Ramón Jesurún.

Hora y dónde ver Selección Colombia vs. España, en partido de fogueo

Publicidad

El partido entre las selecciones de Colombia y España se podrá ver EN VIVO este viernes 22 de marzo en la señal de Gol Caracol y en www.golcaracol.com, con todo el equipo periodístico que lidera Javier Hernández Bonnet.