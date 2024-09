Katerine Osorio: "Contra Camerún no hay que abandonar nuestra idea de juego"

La Selección Colombia femenina Sub-20 viene de derrotar 2-0 a Australia en la primera jornada del Mundial 2024, disputado en Colombia, y buscará hacer lo propio este martes 3 de septiembre, cuando se enfrente a la difícil Camerún, que empató contra México 2-2 en su debut en la competición.

La 'tricolor', líder absoluta del grupo A, deberá medirse ante el poderío físico y agresivo africano, en un duelo que podría asegurar su instancia en la siguiente fase, de lograr el resultado deseado. Precisamente sobre esto, la mediocampista, de 19 años, Katerine Osorio, atendió a los medios de comunicación y dejó un mensaje tranquilizador a la hinchada colombiana.

En sus declaraciones, la mediocampista oriunda de Bello, Antioquia, habló de los nervios que tuvieron todas las jugadoras en el debut en el Mundial femenino Sub-20, asegurando que estos ya se han ido, y que están más que preparadas para seguir por el sueño de alzar la copa.

"Yo creo que ya bajaron los nervios, pero siempre que uno va a jugar un partido le van a dar, el equipo está muy feliz porque debutamos de la mejor manera, pero seguimos trabajando para el segundo partido... Creo que tenemos que estar más tranquila para así crear más opciones, seguramente enseguida trabajaremos más en lo ofensivo y para poder generar más opciones", pronunció.

Aún así, Osorio no dudó en contar una intimidad sobre cómo ha vivido el proceso, y afirmó que es la hora y ni siquiera dimensiona dónde está. La jugadora de Atlético Nacional también contó que "el día que salí allá al primer partido lloré mucho cuando salimos a calentar, porque nunca había vivido algo así. Lograr lo que uno se propuso es algo muy lindo".

Selección Colombia Femenina Sub20. Foto vía X: @FCFSeleccionCol.

Katherine habló sobre el difícil duelo que vivirá la 'tricolor' en el Mundial Sub-20, al medirse frente a Camerún a las 8:00 p.m., hora de Colombia, afirmando: "Sabemos que es un equipo muy físico (Camerún) muy competitivo, y nosotras, con no abandonar nuestra idea de juego, para así hacer nuestro trabajo".

En la misma rueda de prensa hubo espacio para cuestionarle a la jugadora, de 19 años, sobre el partido frente a Australia, donde se notó que el director técnico,Carlos Paniagua, estuvo constantemente hablándole a la antioqueña.

"El 'profe' siempre me llamaba y me decía que tapara mucho las líneas de adentro, que no dejara filtrar para que el rival no avanzara". Osorio también afirmó que lo hecho frente a Australia sólo fue "un trabajo de la semana" y que "hicimos la tarea como el profesor nos pidió y pudimos contrarrestar los ataques de ellas"

Por último, la mediocampista titular de la Selección Colombia femenina Sub-20 pidió al público colombiano que no dejaran de acompañar, apoyar y estar ahí para las jugadoras, pues todo esto fue "una motivación extra, un plus", el sentir el apoyo el pueblo colombiano en los estadios, hoteles y entrenamientos.