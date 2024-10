La 'borrada' de Miguel Borja de la Selección Colombia, es motivo de debate en Argentina

Miguel Ángel Borja, delantero de River Plate, vio como nuevamente se quedó por fuera de la convocatoria de la Selección Colombia de Néstor Lorenzo, para disputar los partidos de Eliminatorias Sudamericanas, y en Argentina hay quienes apoyan la decisión, como quienes juzgan su ausencia.

La Selección Colombia deberá medirse frente a Bolivia, en El Alto, para posteriormente recibir a Chile en Barranquilla, en duelos correspondientes a las fechas 9 y 10, respectivamente, en unos partidos que serán vitales de cara a la clasificación al Mundial de México, Canadá y Estados Unidos 2026.

Mientras muchas selecciones Sudamericanas entregaron sus listas de convocados para la nueva doble fecha FIFA, en Argentina y específicamente en River Plate se llevaron la sorpresa de la no convocatoria de Miguel Ángel Borja con la Selección Colombia, causando debates en medios y periodistas cercanos al club.

Si bien Borja es un recurrente de Colombia, no ha disputado muchos minutos últimamente con la 'tricolor', en su momento debido a una lesión muscular que lo alejó algunas semanas con el conjunto 'millonario', antes de la doble fecha de septiembre, donde Colombia derrotó a Argentina en Barranquilla e igualó a uno contra Perú en Lima. Su no convocatoria ahora, va más ligada a la falta de gol que muestra el cordobés, que no registra un gol desde el pasado 13 septiembre, firmando su segunda peor racha goleadora.

Miguel Borja en la entrada de calentamiento previo al River vs. Talleres. @RiverPlate

Cabe recordar que Miguel Ángel Borja hizo parte del combinado colombiano que quedó subcampeón de la Copa América, luego de perder por la mínima en tiempo de adición con la selección de Argentina, pero no pudo ser fundamental para Néstor Lorenzo y jugó menos de media hora de partido en todo el torneo (11 minutos en cuartos de final contra Panamá, y 15 en la final frente a la 'albiceleste').

Con respecto a su falta de gol, el director técnico de River Plate, Marcelo 'Muñeco' Gallardo dijo: “Cuando el goleador no hace goles, no lo vas a ver contento. Antes todo lo que pateaba lo hacía gol, y hoy no le está pasando, pero tiene que creer en que va a volver a convertir y estar tranquilo porque si entra en una desesperación puede ser peor. Yo tengo que darle tranquilidad”

Según indican diferentes medios argentinos, el problema de gol que vive Miguel Borja es lo que lo ha hecho ser relegado para Néstor Lorenzo, que citó jugadores con mejor actualidad goleadora, como Roger Martínez, que recientemente clasificó con Racing a semifinales de Copa Sudamericana, al igual que Jhon Córdoba y Jhon Jáder Durán, con presente más que exitoso en sus respectivos clubes, el Krasnodar de Rusia y el Aston Villa de Inglaterra.