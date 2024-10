La Selección Bolivia cuesta lo que vale un solo suplente de Colombia: ¿de quién se trata?

Este jueves 10 de octubre, Bolivia recibirá a la Selección Colombia en el estadio Municipal de El Alto, por el duelo correspondiente a la novena jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Y, previo a lo que será este compromiso, se han filtrado unas impresionantes cifras que han dejado ‘mal parado’ al cuadro ‘verde’, que, a concepto de los periodistas bolivianos, llega como favorito por lejos contra la ‘tricolor’.

No obstante, los números no mienten y, así como lo informó ‘Transfermarkt’, portal especializado en valores internacionales, la diferencia entre ambos sí que está marcado, pero no justamente a favor del cuadro dirigido por Óscar Villegas.

Según lo detalló el portal, el cuadro boliviano no supera los 16 millones de euros, sumando los valores de todos los futbolistas del plantel, siendo Boris Céspedes y Roberto Fernández los más valiosos, con un valor de 500 mil euros. Por su parte, el jugador mejor cotizado en la Selección Colombia, que es Luis Díaz, está tasado en 80 millones de euros en el mercado internacional.

Más exactamente, así como lo publicó ‘Transfermarkt’, la plantilla del cuadro ‘verde’ cuesta 15’600.000, solo un poco más que Juan Camilo Hernández, quien es gran figura en el Columbus Crew, de Estados Unidos, pero en la Selección Colombia no es de los titulares habituales; es más, su papel en la ‘tricolor’ es más guiado a ser revulsivo, ingresando desde el banquillo de suplentes.

No obstante, su valor de 15 millones de euros casi que iguala a todo el coste de Bolivia, conjunto al que Colombia enfrentará este jueves 10 de octubere, en el estadio Municipal de El Alto.

Top 10 de jugadores más valiosos en la Selección Colombia:

1. Luis Díaz: 80 millones de euros

2. Jhon Durán: 35 M€

3. Jefferson Lerma: 18 M€

4. Dávinson Sánchez: 18 M€

5. Jhon Lucumí: 17 M€

6. Luis Sinisterra: 17 M€

- Selección de Bolivia: 15.6 M€

7. Juan Camilo Hernández: 15 M€

8. Jhon Arias: 15 M€

9. Jhon Córdoba: 14 M€

10. Richard Ríos: 13 M€