La Selección Colombia femenina Sub-17 volvió a caer en el Sudamericano; 0-1 con Brasil

La Selección Colombia femenina Sub-17 terminó este sábado 24 de mayo su participación en el Sudamericano que se efectuó en tierras 'cafeteras'. Las dirigidas por Carlos Paniagua cerraron el hexagonal final en la ciudad de Cali con una derrota frente a Brasil por 0-1; el único gol de la contienda se presentó en la segunda parte.

La 'amarilla' Sub-17 salió a la cancha del Pascual Guerrero con la firme intención de 'arañarle' puntos a la 'canarinha', que para esta edición del certamen de la Conmebol no mostró su mejor versión. Sin embargo, fue certera cuando llegó con peligro al pórtico colombiano custodiado por María Isabella Tejada.

¿Cómo se presentó el partido en el Pascual Guerrero?

El seleccionado colombiano se hizo con la esférica, teniendo a Ella Grace Martínez como esa baluarte en pro de encontrar en el área a María Alejandra Baldovino y a Maura Henao. No obstante, como en el juego contra Paraguay, no estuvieron certeras en el último cuarto de cancha. Baldovino no mostró esa claridad y contundencia que tuvo en la fase de grupos y en las primeras fechas del hexagonal.

Brasil vs. Colombia. Conmebol.

Mientras que las brasileñas con una serie de toques de balón y verticalidad pusieron en aprietos a la zaga 'amarilla' y a Tejada en el arco. Evelin Bonifacio y Ravenna dos Santos Oliveira, las cartas de la 'canarinha' en el frente de ataque. Bonifacio fue la que más complicó no solo con sus movimientos en el área, sino con su buena media distancia. El telón de la primera parte se selló 0-0.

Para los segundos 45 minutos en el Pascual Guerrero, y alentados por el público en las gradas, la Selección Colombia femenina Sub-17 salió con otra actitud, de tener otra disposición en el campo de juego. Pero como en la primera parte, no tenían claridad a la hora de finalizar las jugadas.

Brasil le apostó a lo mismo y a lo que le daba réditos, la media distancia y la verticalidad. Fue por esa vía que Evelin Bonifacio logró vencer la resistencia de Tejada, al 68, y decretar el 0-1 en el tablero.

Tras el gol de la 'verdeamarela', Paniagua hizo modificaciones para tratar de lograr la paridad en el tablero; los cobros de pelota quieta fueron alternativa, pero sin certeros. Los minutos pasaron y Brasil defendió el 0-1 hasta el final, puesto que los tres enteros le permitieron llegar a 9 puntos y permitirse soñar con el título delSudamericano femenino Sub-17; eso sí, dependiendo de lo que pase en el juego entre Ecuador y Paraguay.

Lo positivo para Colombia, que culminó con 7 unidades, fue lograr su clasificación al Mundial de Marruecos 2025.