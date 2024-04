La Selección Colombia femenina Sub-20, a ritmo 'infernal': 3-0 sobre Bolivia y directo al hexagonal

La Selección Colombia femenina Sub-20 sigue llenando de orgullo al país. Este jueves 18 de abril, por la fecha 4 del Sudamericano, volvió a ganar. En esta ocasión, el rival que sufrió con la calidad y alto nivel de la 'tricolor' fue Bolivia. Y es que, en el estadio Modelo Alberto Spencer Herrera, las 'cafeteras' se impusieron 3-0, con goles de Karla Viancha y doblete de Gabriela Rodríguez.

De entrada, el combinado patrio saltó a la cancha con algunas variantes. El director técnico Carlos Paniagua decidió darle minutos a algunas futbolistas que no son habituales, confiando en ellas; y es que estaba en juego la clasificación. En caso de hacerse con el triunfo, ya avanzaban al hexagonal. Entendiendo ello, el cuadro nacional no se guardó nada y lo dio todo en el terreno.

No fue fácil abrir el marcador y menos por las buenas intervenciones y atajadas de la arquera Alba Salazar, quien se lució bajo los tres palos. Sin embargo, tanto fue el cántaro al agua, hasta que se rompió. Karla Viancha, al minuto 35, puso la cereza del pastel a una buena acción colectiva, en la que hubo una serie de pases que 'enloquecieron' a la defensa del conjunto del altiplano.

Lejos de conformarse con ello, la Selección Colombia femenina Sub-20 fue por más. De esa manera, al 40', Gabriela Rodríguez aprovechó un grosero error en defensa del rival. La guardameta y una defensa se enredaron y dejaron el gol servido a la '10', quien no perdonó. Con el arco a su disposición, solo tuvo que empujar la pelota para el 2-0 parcial. Se acariciaba la clasificación.

Y las polémicas no faltaron. Se jugaba el minuto 48, cuando Ana Milé González recibió la pelota, tras un cobro en corto de tiro de esquina. En ese momento, se perfiló y envió un centro al 'corazón del área', donde apareció su compañera Karla Torres, quien conectó de cabeza para anotar. Hubo celebración, pero, rápidamente, se desvaneció. La jueza de línea sancionó fuera de lugar.

La Selección Colombia femenina Sub-20 en acción en el Sudamericano, en Ecuador. @FCFSelecciónCol

Sin embargo, en la imagen queda claro que una jugadora boliviana habilitaba a la número '15' de la Selección Colombia femenina Sub-20 y por mucho. Grosero fallo de la jueza de línea que, para su fortuna, no incidió en el resultado definitivo. No obstante, sí hubo reclamos y molestia en las jugadoras y cuerpo técnico 'cafeteros'. Ya no había tiempo de 'llorar' y había que pasar la página.

Faltaba la 'joya de la jornada'. Al 61', se cobró un tiro de esquina en corto. Allí, Gabriela Rodríguez recibió e hizo lo impensado. Cuando se creía que iba a enviar un centro, armó un espacio, se perfiló y sacó un hermoso remate de media distancia. El balón hizo una curva impresionante y se clavó en el ángulo para el 3-0 definitivo. Celebración y clasificación para el combinado patrio.

Con esta victoria, la Selección Colombia femenina Sub-20 llegó a nueve unidades, para un puntaje perfecto, tras tres partidos disputados. Recordemos que le ganó 2-0 a Chile, en el debut, y 4-1 a Venezuela, en la segunda salida. Ahora, se viene Brasil, el próximo sábado 20 de abril, a las 6:30 p.m. (Hora de Colombia), en el estadio Estadio Modelo Alberto Spencer Herrera, por la fecha 5.