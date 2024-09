La Selección Colombia femenina Sub-20 llega a Medellín, qué siga la fiesta

Después de vibrar al ritmo de la marea amarilla en Bogotá, la Selección Colombia femenina Sub-20 se mudó por unos días a Medellín para enfrentar a México, y de paso, remover recuerdos por la especial conexión que tiene esta ciudad con algunos miembros del staff 'tricolor', que buscará este viernes 6 de septiembre, el primer lugar del Grupo A en el Mundial 2024.

"Me llena de orgullo venir acá a la tierra que me vio nacer, donde comencé el proceso femenino acá. Viene uno acá, la gente, la familia. De esta Selección, de estas jugadoras que están representando al país, sé que en Medellín no va a ser la excepción", esas fueron las palabras que pronunció el timonel de la 'tricolor' juvenil en charla con los medios de comunicación,desde la ciudad de la 'Eterna Primavera', antes de mediarse a las aztecas.

Y es que Carlos Paniagua conoce muy bien el estadio Atanasio Girardot, el escenario en el que recibirán a México y donde hace cinco años disputó la Liga colombiana femenina con Independiente Medellín, donde se espera buena cantidad de espectadores.

Carlos Paniagua, director técnico de la Selección Colombia femenina Sub-20. DANIEL GARZON HERAZO/NurPhoto via AFP

En esta ciudad, que acogió a Brasil, Francia, Canadá y Fiyi con los juegos del Grupo B, se agotó la boletería para ver a las 'cafeteras' disputar "el partido más importante porque nos define si pasamos de primeras", dijo la delantera Karla Torres, de visión aterrizada sobre la 'tricolor', al señalar que van "paso a paso" porque "el día a día nos dará esa oportunidad de ser campeonas".

Y para conseguirlo, el siguiente escollo será México, un seleccionado "bueno y con buenas atacantes", al que le "gusta jugar", por lo que esperan un película distinta a la vivida en la apretada victoria por 1-0 con Camerún, un rival "muy físico" al que dejaron atrás con el fervor de la afición.

"Estamos muy felices. No soñaba esto tan rápido. Quiero agradecerle a todas las personas por ese apoyo y por creer en el fútbol femenino", comentó la atacante antes del entrenamiento en el Parque Estadio Sur, del municipio de Envigado.

Su compañera Yunaira López, autora del primer gol de Colombia en la competición, también está con la energía arriba y en 'su salsa' al llegar a Medellín, donde ha crecido como futbolista profesional y actualmente desarrolla su carrera en el club Atlético Nacional junto a Mary José Álvarez y Katerine Osorio.

"Algunas tenemos a nuestras familias acá, somos de acá y jugamos acá", soltó la defensa con una sonrisa tras haber tenido la oportunidad de reencontrarse con su mamá previo al partido con las 'aztecas', "un equipo demasiado fuerte", al que enfrentarán "aferradas a la idea de juego que venimos trabajando".

Yunaira López celebrando su gol contra Australia. Buda Mendes - FIFA/FIFA via Getty Images

Lo mismo piensa el técnico Paniagua antes del juego en el Atanasio, estadio en el que la estrella Linda Caicedoconquistó en 2019 su primer título como profesional con apenas 14 años de edad y siendo jugadora del club América de Cali.

"México tiene muy buena circulación del balón, posesión, posición. Es una selección con muchas variantes", sostuvo el estratega, a la espera de un partido redondo en su ciudad para lograr el objetivo de clasificar en primer lugar, ojalá con nueve puntos tras superar a Australia y Camerún.

Para conseguirlo, el cuerpo técnico viene trabajando con el psicólogo Rafael Zabaraín en el "control de las emociones y en "no creernos favoritos", pese a que todo un país sueña con el título.

"Siempre vamos a trabajar para ganar, salimos a competir para ganar, en un Mundial hay rivales con unas estructuras muy grandes y muy fuertes, y nosotros respetamos, pero sí digo que Colombia está para jugar mano a mano con cualquier selección", aseguró Paniagua.

Mary José Álvarez junto a Luisa Agudelo en medio del partido contra Australia, por el Mundial femenino Sub-20. Eurasia Sport Images/Getty Images

¿A qué horas ver Colombia femenina Sub-20 vs. México y por dónde verlo EN VIVO?

En ese orden de ideas, el compromiso entre colombianas y mexicanas, válido por la tercera jornada del grupo A del Mundial 2024, los aficionados lo podrán seguir EN VIVO por la señal principal de Gol Caracol y por www.golcaracol.com, para que no se pierda ningún detalle.