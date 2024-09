Carlos Paniagua: "Tenemos la posibilidad de ser primeros del grupo y lo vamos a buscar"

La Selección Colombia femenina Sub-20 ya se encuentra en Medellín para trabajar el compromiso de este viernes contra México. Antes de una nueva sesión de entrenamiento, el técnico de la 'amarilla' juvenil, Carlos Paniagua, compareció ante la prensa.

De entrada manifestó que contra las 'aztecas' le apelarán a unos nuevos tres puntos para terminar la fase de grupos como líderes. Recordemos que la Selección Colombia femenina Sub-20 hace parte de la zona A y ha logrado vencer 2-0 a Australia y 1-0 a Camerún.

"Viene un tercer partido en fase de grupos, donde un comienzo nos trazamos el objetivo de clasificar como primeros, tenemos la posibilidad y lo vamos a buscar", afirmó el timonel a los medios de comunicación.

Carlos Paniagua, técnico de la Selección Colombia femenina Sub-20 - Foto: AFP

A renglón seguido, Carlos Paniagua habló un poco de su rival de este viernes en el Atanasio Girardot, un contrincante al que conocen muy bien y que viene de un proceso parecido a la de la 'amarilla'.

"México es un equipo con buena idea de juego, con ellas hemos jugado bastante desde el proceso anterior de la India, el último partido fue en Francia, ya Sub-20. Nos conocemos muy bien, es un rival de respeto, que trata bien la pelota, que juega bien, esperamos estar en una buena tarde noche-mañana (viernes)", complementó.

Otras declaraciones de Carlos Paniagua:

- ¿Qué cambios hará para enfrentar a México?

"Nos falta ajustar el equipo hoy (jueves), afortunadamente hay jugadoras como Maithe (López) o como Yessica (Muñoz) que la hemos necesitado y han entrado y le han dado al equipo una fuerza desde el banco. Maithe se encuentra bien, lo de Karla Torres, es importante, lo de Linda (Caicedo). tenemos variantes importantes".

Linda Caicedo con Selección Colombia Femenina - Foto: Colprensa

"Le voy a hablar del último partido reciente, un equipo físico, y nos hacía marcación individual; en eso estábamos perdiendo, les dijo eso a ellas en el entretiempo, que hicieran el fútbol de ellas", agregó.

- Un partido especial en Medellín...

"Me llena de orgullo venir a la tierra que me vio nacer, donde comencé el proceso femenino acá. Viene uno acá, la gente, la familia. De esta Selección, de estas jugadoras que están representando al país, sé que en Medellín no va a ser la excepción".

- Maithe López y su evolución en las juveniles de Colombia femenina

"Es una jugadora de muchas condiciones, la vimos en el torneo de Difútbol y en un comienzo ella no estaba bien en lo físico y la fuimos afianza, hablando con la gente del club; mandándole tareas. No solo es titular en la Sub-17 sino que está aprovechando la oportunidad en la Sub-20.