La Selección Colombia, lista y 'camellando' para enfrentar a Panamá en Copa América

La Selección Colombia tuvo en la tarde de este viernes 5 de julio su última práctica, pensando en el partido de los cuartos de final de la Copa América 2024 frente a Panamá, del sábado, y que se podrá ver EN VIVO por la señal de Gol Caracol, a partir de las 5:00 de la tarde, la previa una hora antes para que conozca cómo formarán los equipos y más detalles del mismo.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo trabajaron bajo la intensa temperatura en la ciudad de Glendale, en el estado de Arizona. Los jugadores ejecutaron algunos ejercicios con toque de balón y táctica, según el informe de Juan Pablo Hernández, corresponsal de Gol Caracol, y que está al pendiente de la actualidad de la 'amarilla', en el certamen de la Conmebol.

Además de la baja confirmada del volante Jefferson Lerma por acumulación de amarilla, la otra ausencia que tendrá Lorenzo contra los 'canaleros' es el defensor central,Jhon Jáner Lucumí, quien presenta problemas físicos desde el pasado duelo frente a Paraguay en el debut de la Selección Colombia.

Selección Colombia. HECTOR VIVAS/Getty Images via AFP

Las voces de los protagonistas en la 'tricolor'

"Me preparo para eso, siempre me gusta enfrentarme a los desafíos grandes, enfrentarme a los mejores del mundo, saber de qué esta hecho uno y antes de un partido 'me chupo los dedos', como decimos así, porque ahí es donde uno demuestra de qué está hecho", esas fueron las palabras de Daniel Muñoz, autor del gol de la 'amarilla' en el empate 1-1 frente a Brasil en la fase de grupos.

El lateral del Crystal Palace, de la Premier League, es el goleador de la Selección Colombia en la Copa América 2024 con dos anotaciones.

Recordemos que la Selección Colombia está invicta en el certamen de la Conmebol y desde el papel parte como favorita frente al combinado centroamericano que quiere dar la sorpresa.

Los de Néstor Lorenzo tienen al alcance de su mano igualar los 27 partidos sin perder de la era de Francisco Maturana, hilvanados entre 1992 y 1994, hasta el momento la mejor racha de su historia.