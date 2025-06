¿La Selección Colombia puede clasificar al Mundial frente a Perú; de qué depende?

La Selección Colombia recibirá a Perú el viernes 6 de junio de 2025 a las 3:30 de la tarde en el estadio Metropolitano de Barranquilla en cumplimiento de la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Los ‘cafeteros’ llegan a la confrontación con 20 unidades y siendo sextos en la tabla de posiciones, última casilla que da paso directo al Mundial. Además, arrastran una seguidilla de 4 jornadas sin triunfos (3 derrotas y un empate), por lo que deben volver a la victoria para no poner en riesgo su paso al Mundial.

Entre tanto, los ‘incas’ arriban como penúltimos del certamen con 10 unidades y la obligación de imponerse para seguir con posibilidades de ir a la Copa del Mundo.

Sin embargo, la escuadra dirigida por el entrenador argentino Néstor Lorenzo tiene al alcance de la mano una oportunidad de oro para revertir su situación, opacada por la falta de resultados positivos. Todo depende de que hagan respetar su casa sumando los 3 puntos y que se dé otro resultado que podría considerarse como lógico.

De esta manera, Colombia garantizaría que al menos irá a la repesca para campeonato orbital de 2026 y afrontaría las 3 fechas restantes buscando su cupo directo: contra Argentina, Bolivia y Venezuela.

¿Colombia puede ir al Mundial si le gana a Perú?

La escuadra ‘cafetera’ no asegurará su presencia en la Copa del Mundo en esta jornada, pero sí puede garantizar que al menos irá al repechaje con una fórmula sencilla: imponerse en Barranquilla sobre el conjunto ‘inca’ y esperar que Venezuela supere de local al Bolivia.

Con esa combinación de resultados, Colombia completaría 23 puntos y matemáticamente no podría caer más debajo de la séptima posición, la que da paso a la repesca.

La jornada se disputará así:

⦁ Jueves 5 de junio

Paraguay vs. Uruguay

Ecuador vs. Brasil

Chile vs. Argentina

⦁ Viernes 6 de junio

Colombia vs. Perú

Venezuela vs. Bolivia

Posiciones:

1. Argentina: 31 puntos

2. Ecuador: 23 (+8, diferencia de gol)

3. Uruguay: 21 (+7)

4. Brasil: 21 (+4)

5. Paraguay: 21 (+2)

6. Colombia: 20 (+4)

7. Venezuela: 15 (-4)

8. Bolivia: 14 (-16)

9. Perú: 10 (-11)

10. Chile: 10 (-12)