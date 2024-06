La Selección Colombia y su probable alineación titular hoy: serían dos las variantes en Copa América

Este viernes 28 de junio, la Selección Colombiaenfrentará a Costa Rica por la segunda jornada del grupo D, en la Copa América. No obstante, a solo horas de iniciar el encuentro, el combinado ‘tricolor’ sufriría baja sensible para la zona ofensiva.

Según lo reveló Cristian Marín en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, Rafael Santos Borré no llegó en óptimas condiciones para el juego, misma razón por la que sería descartado por Néstor Lorenzo para este compromiso.

Ante este panorama, el delantero titular de la Selección Colombia sería Jhon Córdoba. Cabe destacar que esta sería la segunda baja de la ‘tricolor’ para este encuentro; la primera es la de Jhon Lucumí, quien salió lesionado en el debut contra los paraguayos y en el que no logró jugar sino los primeros minutos del compromiso. Así, el profesor Lorenzo se vio obligado a hacer el cambio y darle entrada al terreno a Yerry Mina.

De esa forma, Colombia formaría con Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Yerry Mina, Dávinson Sánchez, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, James Rodríguez, Jhon Arias, Luis Díaz, Jhon Córdoba.

James Rodríguez felicita a Daniel Muñoz, tras su gol con la Selección Colombia en Copa América AFP

Cabe destacar que el cuadro 'tricolor' solo necesita de una victoria para poder confirmar su presencia en los cuartos de final de la Copa América, ya que llegaría a las seis unidades en la zona. No obstante, para los 'ticos' también es de suma importancia ganar para poder meterse en la pelea.

¿Qué dijo Néstor Lorenzo en la previa del juego?

"Nosotros no subestimamos a Costa Rica, no estamos seguros si se va a tirar atrás a defenderse, me preocupa más que cambien de actitud en otras situaciones de juego, que le hemos visto en los partidos previos. Es un equipo que nos va a dar lucha y va a competir en todos los sectores del campo, estamos seguros que no solo se defenderán", citó el estratega argentino en la rueda de prensa, previa al trascendental encuentro por Copa América.

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, en el juego contra Paraguay. HECTOR VIVAS/Getty Images via AFP

Hora y dónde ver Colombia vs. Costa Rica EN VIVO

El compromiso entre los seleccionados de Colombia y Costa Rica de este viernes 28 de junio se jugará desde las 5 de la tarde y se podrá ver EN VIVO en Gol Caracol y www.golcaracol.com. Cabe indicar que nuestra transmisión con la información previa será desde las 4:15 p.m. con el equipo periodístico que lidera Javier Hernández Bonnet.