Juan Pablo Vargas: "Poco nos preocupa cómo nos vea la Selección Colombia"

Este viernes 28 de junio, la Selección Colombia se medirá contra Costa Rica por la segunda jornada del grupo D, en la Copa América 2024. Y previo al inicio del encuentro, Juan Pablo Vargas habló ante los medios de comunicación como representante del cuadro ‘tico’.

El defensor central de Millonarios inició respondiéndole a las contundentes declaraciones de Miguel Ángel Borja, quien los invitó a jugar y proponer fútbol. Esto, teniendo en cuenta que en el juego contra Brasil los dirigidos por Gustavo Alfaro tuvieron una postura netamente defensiva.

"Nosotros tenemos un planteamiento que ninguna declaración va a cambiar. Lo que sí pretendemos es dejar el arco en cero. Si un día no puede ganar, no pierda. Es una frase inteligente que se menosprecia y puede sonar mediocre, pero no lo es", dijo Juan Pablo Vargas en conferencia de prensa.

Sumado a eso, Vargas también expresó que lo importante es cómo se sientan ellos y no si los ven como un equipo que no deja jugar. "Nos interesa más cómo nos sintamos nosotros, poco nos preocupa como nos vea el rival".

Acción de juego del partido entre Brasil y Costa Rica, por la Copa América 2024 AFP

Publicidad

El central de 29 años reveló que lo que más han trabajado es en el juego aéreo y la pelota quieta. "El balón parado gana partidos y debe trabajarse. Ya hemos analizado a dónde le gusta poner el balón a James. Nosotros también tenemos jugadores de buena talla y eso nos puede salvar el partido".

¿Cuándo, a qué hora y por dónde ver el partido entre Colombia vs. Costa Rica?

Publicidad

'Cafeteros' y costarricenses se verán las caras este viernes 28 de junio, a las 5:00 p.m. (hora colombiana), por el duelo correspondiente a la segunda jornada del grupo D, de la Copa América 2024.

Como es costumbre, Gol Caracol y www.golcaracol.com (ONLINE) transmitirán este encuentro de manera exclusiva y a detalle. La previa iniciará a las 4:15 p.m. (hora colombiana).