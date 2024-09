"Linda Caicedo debe mejorar en gambetear y pegarle a la pelota más rápido"

Linda Caicedo hizo parte del plantel de la Selección Colombia femenina Sub-20 que disputó el Mundial 2024 en nuestro país y que terminó ganando Corea del Norte por marcador de 1-0 a Japón , en el estadio El Campín.

La delantera del Real Madrid femenino si bien marcó un par de goles en la cita orbital, también 'pecó' en la definición en otros duelos, como por ejemplo, en el de cuartos de final frente a Países Bajos y que pudo haber cambiado el resultado definitivo.

En 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', dialogaron este miércoles 25 de septiembre con el entrenador de delanteros, Nelson Gallego, y a éste la mesa de periodistas, liderada por Javier Hernández Bonnet, le consultó por la diferencia que Caicedo Alegría y su Mundial y en qué se diferenciaba ella con la goleadora norcoreana, Choe Il Son.

Choe Il Son, de Corea del Norte, máxima goleadora del Mundial femenino Sub-20 AFP

Así las cosas, Gallego generó un breve análisis de la número '15' de Corea del Norte que se adjudicó el botín de goleadora con seis tantos y además fue elegida como la mejor del certamen.

"La jugadora norcoreana en el gol que metieron contra Japón, si se devuelve la jugada, coge la pelota fuera del área, entra, baja la cintura, amaga, engancha y patea fuerte al arco, alguna muchacha interrumpió en el camino pero igualmente era gol", sostuvo Gallego.

Y ahora sí entró a referir en lo que debe mejorar Linda en su aspecto de juego: "Lo que quiero decir es que a Linda hay que trabajarle, es una situación que se trabaja. Ella generalmente cuando llega y gambetea dentro del área tiene la pelota desubicada, entonces hay que gambetear y pegarle a la pelota; eso ella no lo tiene incorporado, pero a veces que no hay manera de ubicarla (la pelota) y es gambetear y pegarle a la pelota; eso va a ser muy importante. Hay que trabajar con ella en ese aspecto porque Linda es más ágil que la jugadora norcoreana, pero esa muchacha (Choe Il Son) esa la aprovecha muy bien; ese cambio de ritmo, cambio ese de dirección y tiro al arco inmediatamente. Eso hay que trabajarlo en Linda porque la vuelve más importante".

Linda Caicedo, delantera y capitana de la Selección Colombia femenina Sub-20. Gabriel Aponte - FIFA/FIFA via Getty Images

¿Qué dijo Linda Caicedo luego de la eliminación de Colombia en el Mundial femenino Sub-20?

Aún no logro asimilar el resultado que tuvimos, por el sentir y la gran ilusión que teníamos como equipo lograr que esa linda copa quedara en casa. Duele la derrota, duele intentarlo y esforzarse para que no salga como queremos y anhelamos. Qué mes tan maravilloso con este grupo tan increíble, humilde y lleno de alegría. Darle las gracias a las personas que realmente le importa el fútbol femenino, que conocen el proceso y que no juzgan o dañan. Gracias Colombia por esta increíble experiencia", fueron las palabras de la oriunda de Villa Gorgona en la red social de Instagram.