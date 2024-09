Linda Caicedo rompió el silencio: franco mensaje tras eliminación de Colombia femenina Sub-20

Linda Caicedo rompió el silencio. La capitana de la Selección Colombia femenina Sub-20 se pronunció en las últimas horas con un certero mensaje en las redes sociales, luego de la eliminación de la 'tricolor' en el Mundial 2024 que está en la recta final y que se lleva a cabo en nuestro país.

Recordemos que las dirigidas por Carlos Paniagua cayeron en la tanda de los penaltis por 3-0 con Países Bajos tras el 2-2 en el tiempo reglamentario y en la prórroga. En definitiva, los fanáticos del combinado de nuestro país estaban a la expectativa de que la jugadora del Real Madrid tuviera algunas palabras y así lo hizo en una publicación en Instagram, este miércoles 18 de septiembre.

La publicación que está en blanco y negro y que consiste en dos fotografías de lo que fue el campeonato para la Selección Colombia femenina Sub-20, lo acompañó de un mensaje donde expresó de forma contundente sus sentimientos. Se denotó esa desazón por no conseguir el objetivo trazado que era levantar la copa en territorio 'cafetero'.

Linda Caicedo celebra gol con la Selección Colombia femenina Sub-20 - Foto: Gabriel Aponte - FIFA/FIFA via Getty Images

¿Qué dijo Linda Caicedo?: sus palabras

"Aún no logro asimilar el resultado que tuvimos, por el sentir y la gran ilusión que teníamos como equipo lograr que esa linda copa quedara en casa. Duele la derrota, duele intentarlo y esforzarse para que no salga como queremos y anhelamos. Qué mes tan maravilloso con este grupo tan increíble, humilde y lleno de alegría. Darle las gracias a las personas que realmente le importa el fútbol femenino, que conocen el proceso y que no juzgan o dañan. Gracias Colombia por esta increíble experiencia".

Este mensaje por parte de la oriunda de Villa Gorgona tuvo una serie de reacciones y entre las palabras de apoyo resaltaron las de Jorelyn Carabalí, su compañera en la Selección Colombia de mayores. "Sigue adelante, manita", fueron las palabras de la exdefensora central del Deportivo Cali femenino.

La publicación de Linda Caicedo: