Los jugadores de la Selección Colombia y una jornada de 'infarto', este 11, 12 y 13 de mayo

Este sábado, domingo y lunes festivo lo mejor del fútbol local e internacional acapara la atención de todos los espectadores. Especialmente por lo que será la presencia 'estelar' de los futbolistas colombianos en sus respectivos equipos.

Y como es costumbre, en Gol Caracol le ponemos el 'ojo' a los futbolistas de la Selección Colombia para este fin de semana.

Arqueros:

Álvaro Montero: Millonarios vs. Deportivo Pereira (sábado, a las 7:30 p.m.)

Camilo Vargas: Atlas no clasificó a la liguilla final de la Liga MX.

David Ospina: no tendrá acción con Al Nassr este fin de semana.

David Ospina, guardameta de la Selección Colombia, en el calentamiento previo al partido de fogueo contra España Getty Images

Defensores:

Carlos Cuesta: Anderlecht vs. Genk (sábado, a la 1:45 p.m.)

Daniel Muñoz: Wolverhampton vs. Crystal Palace (sábado a las 9:00 a.m.)

Gabriel Fuentes: Atlético Bucaramanga vs. Junior (sábado, a las 5:15 p.m.)

Jhon Lucumí: Nápoles vs. Bolinia (sábado, a las 11:00 a.m.)

Juan David Cabal: Hellas Verona vs. Torino (domingo, a las 8:00 a.m.)

Yerson Mosquera: Villarreal vs. Sevilla (sábado, a las 9:15 a.m.)

Santiago Arias: Bahía vs. Bragantino (domingo, a las 4:30 p.m.)

Johan Mojica: Athletic Bilbao vs. Osasuna (sábado, a las 2:00 p.m.)

Carlos Cuesta y su acción de gol anulada contra Ecuador, por las Eliminatorias Sudamericanas. RODRIGO BUENDIA/AFP

Volantes:

Juan Camilo Portilla: Independiente vs. Talleres de Córdoba (sábado, a las 3:30 p.m.)

James Rodríguez: Sao Paulo FC vs. Fluminense (lunes, a las 6:00 p.m.)

Jefferson Lerma: se recupera de una lesión con el Crystal Palace.

Jhon Arias: Sao Paulo FC vs. Fluminense (lunes, a las 6:00 p.m.)

Juan Fernando Quintero: Belgrano vs. Racing (domingo, a las 3:45 p.m.)

Jorge Carrascal: FC Baltika vs. Dinamo Moscú (domingo, a las 8:30 a.m.)

Kevin Castaño: Spartak Moscú vs. Krasnodar (sábado, a las 2:00 p.m.)

Richard Ríos: Cuiabá vs. Palmeiras vs. Athletico Paranaense (domingo, a las 2:00 p.m.)

Gustavo Puerta: Bochum vs. Bayer Leverkusen (domingo, a las 12:30 p.m.)

Yaser Asprilla: ya no tiene acción en la Championship con el Watford.

James Rodríguez con Sao Paulo - Foto: AFP

Delanteros:

Jhon Córdoba: Spartak Moscú vs. Krasnodar (sábado, a las 2:00 p.m.)

Rafael Santos Borré: el partido de Internacional de Porto Alegre contra Juventude fue pospuesto.

Luis Díaz: Aston Villa vs. Liverpool (lunes, a las 2:00 p.m.)

Luis Sinisterra: sigue recuperándose de una lesión con el Bournemouth.

Mateo Casierra: Zenit vs. CSKA Moscú (sábado, a las 11:00 a.m.)

Luis Díaz, delantero colombiano, ha sido clave en Liverpool, a lo largo de la temporada Getty Images