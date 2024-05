"James Rodríguez no es una solución para el Sao Paulo, por el contrario, es un problema"

Lo que se preveía una gran temporada paraJames Rodríguez, luego de solucionados los inconvenientes presentados en Sao Paulo a inicio de año, ahora es preocupación e incertidumbre para el colombiano en Brasil.

Todo debido a su falta de participación y protagonismo en el cuadro ‘tricolor’,donde a pesar de tener un par partidos buenos, no ha logrado consolidarse dentro del onceno inicial. Y justamente, frente al hecho de no ser tenido en cuenta tampoco ahora con la llegada de Luis Zubeldía, un exjugador del equipo paulista le tiró con todo al cucuteño.

“El mayor problema que enfrentará Luís Zubeldía será lidiar con la situación de James Rodríguez. El colombiano no es una solución, es un problema. No ha hecho nada hasta ahora, excepto estar siempre lesionado, sobre todo cuando se da cuenta de que no será titular en el equipo. Pero Zubeldia no será tímido, no actuará con suavidad y sólo jugará cuando muestre verdadero interés en formar parte de este grupo”, fueron las contundentes palabras de Walter Casagrande Jr en su columna de ‘UOL’.

Cabe destacar que el exfutbolista brasileño vistió los colores de Sao Paulo, Corinthians, FC Porto, Torino y la Selección de Brasil.

James Rodríguez con Sao Paulo - Foto: AFP

¿Qué dice el nuevo DT de Sao Paulo sobre James?

Evidentemente, con la llegada de Luis Zubeldía al banquillo del cuadro de Sao Paulo, en Brasil no dejaron pasar la oportunidad para preguntarle al entrenador por el colombiano, quien ya ha tenido tres estrategas a su mando desde su llegada en 2023.

El argentino enfatizó en la falta de oportunidades con el ‘cafetero’, afirmando que si quiere ser protagonista, debe estar al nivel: “Estoy aquí para tomar decisiones. Si James no está aquí es porque creo que otros compañeros necesitan estar aquí. Entiendo que de un jugador como él siempre se hablará, pero tengo clara mi profesión, mis responsabilidades. Un entrenador vive para tomar decisiones. Trabajamos para que estén a favor del grupo y que sean, en su mayoría, positivas”.