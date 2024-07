Luis Díaz le cumple un sueño a un pequeño hincha de Colombia: no se cambia por nadie

¡Los sueños se cumplen! Para varios fanáticos de la 'tricolor' uno de sus principales anhelos es poder estar cerca de algún futbolista de la Selección Colombia o al menos tomarse una foto con ellos, en plena Copa América 2024.

Pues bien, en esta oportunidad el gran momento se le cumplió a un pequeño niño quien, aunque no se tomó una foto con algún jugador, se llevo un elemento muy preciado y que ha levantado la 'envidia' de más de un hincha.

Todo se trata de Martín Pineda, un pequeño seguidor de Colombia, quien estuvo en el Bank of America Stadium en el triunfo de los' cafeteros' 1-0 sobre la Selección de Uruguay. Allí, luego del partido y cuando los futbolistas se dirigían a los camerinos, mostró un emotivo cartel que hizo que un estandarte de la 'tricolor' le diera su camiseta luego del cotejo.

"Luis Díaz eres el mejor sueño con tu camiseta". Ante esto, el guajiro le regaló la casaca que usó en el duelo contra los 'charrúas'; situación que significó demasiado para el niño.

Y es que en la tarde del jueves 11 de julio, para los micrófonos de Gol Caracol, Martín Pineda comentó lo que representó ese momento en su vida. "Muy emocionado porque él ya sabe que existo. (...) Yo creo que la voy a colocar en un marco", confesó un poco tímido, el pequeño.

Luis Díaz y James Rodríguez, jugadores de la Selección Colombia. Foto: AFP

Así las cosas, cada vez son más los niños hinchas del combinado patrio que pueden tener un momento especial con sus ídolos, en medio de un campañón en la Copa, que lo tiene en la final que será el domingo 14 de julio frente a Argentina, en Miami.

¿Cómo ha sido el rendimiento de Colombia, en la Copa América?

Hasta el momento, el combinado 'cafetero' ha sellado una de las presentaciones más protagónicas en el certamen internacional, pues no ha perdido en ninguna oportunidad, acumula un empate (1-1 vs Brasil) y cuatro triunfos (2-1 vs Paraguay, 3-0 vs Costa Rica, 5-0 vs Panamá y 1-0 vs Uruguay), siendo uno de los conjuntos más sobresalientes en la competencia.

Asimismo, tras el triunfo contra los 'charrúas', el equipo comandado por Néstor Lorenzo cuenta con 28 partidos invictos y ya igualó la histórica cifra de Francisco Maturana, quien sostuvo un récord de 27 compromisos sin conocer la derrota.

Con esto en mente, los fanáticos de la selección 'cafetera' esperan este domingo 14 de julio sellar con 'broche de oro' este buen momento que están viviendo, pues de lograr el trofeo en la Copa América 2024 le darán al país su segunda estrella en el certamen, luego que en el 2001 Colombia hubiera ganado su primer título.